Охота на китов за миллионы: Почему на Чукотке требуют запретить жестокий аттракцион для туристов

Общественники бьют тревогу из-за резкого сокращения численности краснокнижных серых китов у берегов Чукотки. О ситуации сообщает SHOT со ссылкой на Фонд защиты этих млекопитающих. Там призвали ограничить китобойный промысел.

Сопредседатель организации Василий Борисов пояснил, что выдвинутая инициатива должна помочь сохранить популяцию. Сейчас промысел наносит серьезный урон генофонду. Среди примерно 260 особей, обитающих в местной акватории, много беременных самок. Они спариваются у побережья Калифорнии, после чего приходят кормиться к российским берегам, где и попадают под удар охотников.

На текущий год для коренных народов выделена квота на добычу 135 серых и 5 гренландских китов. Такой вид деятельности остается одним из ключевых способов пропитания для жителей региона. Мясо, сало и язык туши употребляют в пищу, а также запасают на зиму.

Однако, по мнению зоозащитников, технический прогресс сводит на нет нужду убивать великанов ради выживания. Теперь же охота превратилась в источник дохода за счёт приезжих. В России продают туры, позволяющие наблюдать за расстрелом животных. Стоимость такого путешествия варьируется от 300 до 700 тысяч рублей.

При этом активисты призывают действовать мягко. Подчёркивается, что обмен веществ у коренного населения далёких посёлков отличается от метаболизма жителей мегаполисов, поэтому чукчам жизненно необходимо китовое мясо.

Взамен предлагается выплачивать государственные субсидии за недобытых морских исполинов. Средства планируется направить на развитие рыболовной отрасли в отдалённых населённых пунктах.

Известно, что Россия остаётся одной из немногих стран, где разрешён такой вид охоты. Причём вести её позволено исключительно на территории Чукотки.

Серый кит — это морское млекопитающее из подотряда усатых китов, единственный современный вид своего семейства. Взрослые особи достигают длины 11–15 метров и массы до 35 тонн. Его главная внешняя особенность — отсутствие спинного плавника, вместо которого на спине есть небольшой горб и ряд бугорков, а также серая кожа, почти всегда покрытая белыми пятнами от паразитов. Серые киты знамениты самыми длинными миграциями среди млекопитающих, преодолевая до 20 000 км в год между арктическими морями и тёплыми лагунами Мексики и Кореи. В отличие от других усатых китов, они кормятся в основном на мелководье, зачёрпывая и процеживая придонный ил с рачками.