Гринвичский меридиан: как в 1884 году человечество договорилось, где начинается время

13 октября 1884 года делегаты Международной меридианной конференции в Вашингтоне проголосовали за общий нулевой меридиан для всей планеты. Им стала линия через телескоп Королевской обсерватории в Гринвиче под Лондоном. До этого каждая страна считала долготу от собственной точки, а часы в соседних городах расходились на минуты. Договориться оказалось непросто: споры шли три недели, а одна великая держава почти тридцать лет делала вид, что решения не существует. Рассказываем, как мир нашёл свой ноль.

Десятки нулей на картах

Нулевые меридианы на старых картах мира. Фото © Wikipedia / Герард Меркатор.

Широту считают от экватора, а у долготы природной точки отсчёта нет, поэтому каждый выбирал свою. Нулевые меридианы проводили через остров Ферро на Канарах, Париж, Рим, Копенгаген, Пизу, Филадельфию и Пулковскую обсерваторию под Петербургом. С отсчётом времени возникала похожая проблема: полдень в разных городах наступал в разные моменты. Сверять жизнь с небом привыкли давно, на Руси даже выбирали добрый час для важных дел и делили светлую часть суток на двенадцать частей.

Поезда против солнца

Первыми хаос со временем ощутили железнодорожники. В Англии каждый город жил по своим часам, и расписание превращалось в головоломку. В ноябре 1840 года Большая западная железная дорога перевела свои станции на лондонское время, а в 1847 году Расчётная палата железных дорог рекомендовала всем станциям перейти на время по Гринвичу. Часы на здании биржи в Бристоле получили две минутные стрелки: одна показывала местное время, другая гринвичское. Законом оно стало лишь в 1880 году.

Голосование в Вашингтоне

Меридианная конференция в Вашингтоне 1884 года. Фото © VK / История в лицах и фотографиях

Конференцию созвал президент США Честер Артур. В Вашингтон приехали делегаты двадцати пяти государств, среди них и представители России. Главным аргументом в пользу Гринвича стала простая практика: большинство морских карт мира уже вели отсчёт от этой линии. 13 октября за британский меридиан проголосовало подавляющее большинство. Против выступило лишь Сан-Доминго, нынешняя Доминиканская Республика, а Франция и Бразилия воздержались. Итоговый акт подписали 22 октября.

Франция и девять минут упрямства

Французы спорили до последнего и предлагали меридиан, который не принадлежал бы ни одной державе. Лишь в 1911 году страна официально приняла новое время, но и тут обошлась без слова «Гринвич». В законе написали, что время Франции равно среднему парижскому, только с отставанием на девять минут и двадцать одну секунду. В ночь на 11 марта 1911 года официальное время во Франции перевели назад на девять минут и двадцать одну секунду.

Россия и пулковский полдень

Пулковский меридиан и часовые пояса в России. Фото © РИА Новости / Алексей Даничев

В Российской империи нулевым долго оставался Пулковский меридиан, а поезда ходили по расписаниям по единому петербургскому времени. 8 февраля 1919 года приняли декрет о введении счёта времени по международной системе часовых поясов, в силу он вступил 1 июля. Основой системы стали часовые пояса с расчётной шириной в пятнадцать градусов, а точкой отсчёта стал Гринвич. Названия дней декрет не тронул, а ещё в Риме решали, какая планета покровительствует каждому дню недели.

Ноль сдвинулся на сто метров

Туристы в Гринвиче любят встать над полосой во дворе обсерватории, одной ногой в каждом полушарии. Но навигатор в телефоне покажет нулевую долготу примерно в ста метрах восточнее. Учёные объяснили разницу так: в XIX веке положение меридиана определяли астрономическими наблюдениями, а приборы выставляли по местной отвесной линии, на которую влияло притяжение рельефа. Спутники считают координаты от центра Земли, поэтому их ноль оказался чуть в стороне.

Время по Гринвичу сегодня

Время по Гринвичу сегодня. Фото © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Туристы в Гринвиче любят встать над полосой во дворе обсерватории, одной ногой в каждом полушарии. Но навигатор в телефоне покажет нулевую долготу примерно в ста метрах восточнее. Учёные объяснили разницу так: в XIX веке положение меридиана определяли астрономическими наблюдениями, а приборы выставляли по местной отвесной линии, на которую влияло притяжение рельефа. Спутники считают координаты от центра Земли, поэтому их ноль оказался чуть в стороне.

Когда-то о нулевом меридиане спорили дипломаты, а сегодня единым временем пользуются авиакомпании, банки и обычные смартфоны. Вашингтонская конференция подарила планете общий язык времени, и мы пользуемся им каждый день, хотя почти этого не замечаем. Мир так привык к общему отсчёту времени, что даже пророчества теперь привязывают к точным датам. Например, пастор из ЮАР Джошуа Млакела объявил концом света 12–13 октября 2026 года, а часы между тем спокойно идут дальше.