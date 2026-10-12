Узнали бы их на улице? Life.ru нарисовал современную внешность этим 10 историческим личностям

Мы привыкли видеть исторических личностей на старинных портретах, в музейных залах и на страницах учебников. А что, если представить их среди нас? В современной одежде, со смартфоном в руках и за столиком городского кафе? Узнали бы мы Нефертити в толпе, а Ивана Грозного среди пассажиров метро? Life.ru рассказывает, как могли бы выглядеть десять знаменитых людей прошлого, если бы жили сегодня, и кем они могли бы стать в XXI веке.

Нефертити

Нефертити в XXI веке: как выглядела бы знаменитая царица Древнего Египта, если бы жила сегодня? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Древнеегипетская царица родилась около 1370 года до нашей эры, однако точная дата неизвестна. Будучи главной супругой фараона Эхнатона, она участвовала в религиозной реформе, выдвинувшей на первый план почитание солнечного божества Атона. Сегодня Нефертити могла бы стать влиятельной первой леди, к которой присматриваются и дипломаты, и редакторы модных журналов. Лаконичные наряды, эффектные украшения и тщательно продуманные появления на публике. Её фотографии точно обсуждали бы не меньше, чем политические заявления.

А возможно, современная Нефертити могла бы стать актрисой. К слову, недавно в интернете гуляла легенда о настоящей реинкарнации! У поклонников Энн Хэтэуэй уже есть свой кандидат на роль Шекспира в XXI веке — её муж Адам Шульман. Его сходство с портретами драматурга и совпадение имён актрисы и жены писателя породили романтическую теорию о том, что влюблённые встретились снова спустя 400 лет. А вы верите, что у знаменитых людей прошлого могут быть двойники среди наших современников?

Конфуций

Нефертити в XXI веке: как выглядела бы знаменитая царица Древнего Египта, если бы жила сегодня? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китайский философ и учитель, чьи идеи легли в основу конфуцианства родился, по традиционной датировке, 28 сентября 551 года до н. э. Он призывал людей развивать нравственные качества, уважать родителей и соблюдать правила достойного поведения, а правителей — подавать хороший пример. В наши дни Конфуций мог бы преподавать в университете и вести популярный канал об отношениях, воспитании и ответственности. На его лекциях обсуждали бы, почему должность не делает человека достойным уважения. А в комментариях он исправлял бы цитаты, которые интернет упорно ему приписывает.

Влад Цепеш

Влад Цепеш сегодня: как выглядел бы правитель Валахии, чьё имя навсегда связали с легендой о Дракуле? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правитель Валахии, воевавший с Османской империей и прославившийся жестокими расправами, родился около 1431 года. Прозвище Цепеш связано с его практикой сажать людей на кол, а имя Дракула позднее использовал Брэм Стокер для своего литературного вампира. Сегодня Влад мог бы строить политическую карьеру на обещаниях железного порядка и беспощадной борьбы с противниками. Требовал бы абсолютной лояльности и воспринимал возражения как вызов своей власти. Общаться с таким человеком его команде пришлось бы с большой осторожностью.

Гай Юлий Цезарь

Юлий Цезарь в XXI веке: как мог бы выглядеть знаменитый римский полководец без тоги и лаврового венка? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Римский полководец и политик, покоривший Галлию и сосредоточивший власть в своих руках после гражданской войны, родился 12 или 13 июля 100 года до н. э. К слову, точный день его рождения до сих пор остаётся предметом споров. А 15 марта 44 года до н. э. Гай Юлий Цезарь был убит заговорщиками на заседании сената. В XXI веке Цезарь мог бы быть политиком с военным прошлым и огромными амбициями. Он выступал бы перед избирателями, выпускал книги о собственных победах и лично следил за своей популярностью. Даже обычное рабочее достижение его пресс-служба превращала бы в событие национального масштаба.

Иван Грозный

Иван Грозный в современном мире: как выглядел бы первый русский царь и как общался бы с окружающими? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый русский правитель, венчанный на царство в 1547 году, родился в августе 1530 года. При нём были покорены Казанское и Астраханское ханства, а учреждённая в 1565 году опричнина сопровождалась террором и расправами. Современный Иван IV мог бы оказаться властным политиком, который требует постоянных доказательств преданности. Сам проверял бы донесения, подозревал приближённых в интригах и болезненно реагировал на критику. Его ответы оппонентам, вероятно, превращались бы в длинные эмоциональные публикации, которые цитируют целыми днями.

Архимед

Архимед в наши дни: как мог бы выглядеть древнегреческий учёный и над чем работал бы в XXI веке? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Древнегреческий математик и механик из Сиракуз появился на свет около 287 года до н. э. Исследовал равновесие тел и действие рычагов, сформулировал закон о выталкивающей силе жидкости и разрабатывал технические устройства. Сегодня Архимед мог бы руководить инженерной лабораторией и придумывать устройства, которые остальные считают невозможными. Во время разговора внезапно доставал бы блокнот, потому что нашёл решение очередной задачи. А на просьбу купить новую вещь отвечал бы, что сначала попробует собрать её сам.

Антиной

Антиной в XXI веке: как выглядел бы фаворит императора Адриана, чей облик сохранили античные скульптуры? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Юноша из Вифинии, спутник римского императора Адриана, появился на свет примерно в 110 году нашей эры. Днём его рождения принято считать 27 ноября, однако точный год так и не был установлен. После его гибели в Ниле в 130 году император учредил культ Антиноя, а его облик сохранился во множестве античных скульптур. В нашей современной версии Антиной мог бы стать моделью и любимцем фотографов, ведь интерес к его внешности пережил почти две тысячи лет. Его приглашали бы на съёмки, выставки и показы, а поклонники повторяли бы его причёску. О реальном характере Антиноя известно мало, поэтому дальше здесь остаётся только фантазировать.

Дарья Салтыкова, известная как Салтычиха

Салтычиха сегодня: как могла бы выглядеть Дарья Салтыкова, вошедшая в историю жестокими преступлениями? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российская помещица Дарья Салтыкова, истязавшая и убивавшая крепостных, родилась 22 марта 1730 года. Следствие установило её виновность в смерти 38 человек, из-за чего в 1768 году её лишили дворянства и приговорили к пожизненному заключению. В современном мире она могла бы пытаться прикрывать жестокое обращение с зависимыми от неё людьми деньгами и связями. За внешней респектабельностью скрывались бы угрозы, насилие и ощущение безнаказанности. Её история стала бы темой громкого криминального расследования.

Жанна д’Арк

Жанна д’Арк в современном мире: как выглядела бы французская национальная героиня, если бы жила сегодня? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Французская национальная героиня из крестьянской семьи родилась примерно в 1412 году. Уже в 1429 году сыграла важную роль в освобождении Орлеана от английской осады, а в 1431 году была осуждена церковным судом и сожжена. Сегодня Жанна могла бы выбрать военную службу или организовать помощь людям в зоне боевых действий. Сама ехала бы туда, куда призывает отправиться остальных, и быстро собирала вокруг себя единомышленников. В споре с начальством возраст и статус собеседника вряд ли заставили бы её промолчать.

Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон в XXI веке: как мог бы выглядеть первый президент США в привычной нам городской обстановке? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главнокомандующий американской армией во время Войны за независимость и первый президент США в 1789–1797 годах. После двух президентских сроков добровольно ушёл из власти, создав важный политический прецедент. Современный Вашингтон мог бы стать сдержанным политиком, который предпочитает рабочие совещания громким перепалкам. Собирал бы команду, выстраивал государственные институты и тщательно следил за репутацией. А после завершения карьеры уехал бы за город и занялся хозяйством — без обещаний непременно вернуться.

А кого из этой десятки вы хотели бы встретить сегодня? И с кем предпочли бы не оказаться в одном рабочем чате? Возможно, среди ваших знакомых уже есть человек с амбициями Цезаря или начальник, которому подошло бы прозвище Грозный? А на случай, если беседа превратится в битву аргументов, Life.ru уже собрал пять советов, чтобы выигрывать в спорах, даже если вы не правы. Почитайте, вдруг вы давно спорите так, что вас заценил бы сам Сократ?