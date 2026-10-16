Эти симптомы головной боли осенью нельзя терпеть ни минуты — когда сразу вызывать скорую?

С наступлением октября на головную боль жалуются заметно чаще, и привычнее всего винить погоду. Врачи напоминают, что метеозависимость не считается диагнозом и не входит в международную классификацию болезней. Погода скорее работает как спусковой крючок и проявляет слабые места организма. Осенью к ней добавляются короткий световой день, сбитый сон, отопление, простуды и тревога. Мы разобрали главные причины осенней головной боли и выяснили, в каких случаях её нельзя терпеть.

Перепады давления и температуры

Перепады давления и температуры осенью и головная боль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / foto_and_video

При смене сезонов атмосферное давление, температура и влажность скачут почти ежедневно. Организм подстраивается: вегетативная нервная система меняет тонус сосудов, частоту пульса и дыхания. У большинства эта перестройка проходит незаметно, а у чувствительных людей отзывается тяжестью в голове, сонливостью и разбитостью. Врачи отмечают, что для недомогания обычно нужно совпадение нескольких факторов. По тому же сценарию на погоду начинают ныть колени и другие суставы.

Магнитные бури и ожидание боли

Осенью ленты новостей пестрят предупреждениями о вспышках на Солнце. Учёные напоминают: индекс геомагнитной активности описывает состояние магнитного поля Земли, а не здоровье человека, и надёжных доказательств связи бурь с головной болью пока нет. Зато хорошо изучен другой эффект. Человек прочитал прогноз, ждёт плохого самочувствия, напрягается, и голова в итоге действительно болит. Поэтому прогноз магнитных бурь на середину октября лучше читать без паники.

Короткий день и сбитый сон

Недосып и короткий световой день вызывают головную боль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

В октябре мы уходим на работу в сумерках и возвращаемся в темноте. Нехватка дневного света снижает выработку серотонина и сдвигает ритм мелатонина, гормона сна. Отсюда вялость, тяга к одеялу и плохой сон. А недосып и пересып одинаково провоцируют головную боль, особенно у людей с мигренью. Неврологи советуют вставать и ложиться в одно время даже по выходным, а дневной сон ограничивать получасом: долгий отдых днём тоже может запустить приступ.

Отопление, вода и лишний кофе

Вместе с отоплением в квартиры приходит сухой воздух. Пересыхает слизистая носа, хуже становится сон, а голова к вечеру тяжелеет. В холод мы к тому же меньше пьём обычной воды и больше чая и кофе, а лёгкое обезвоживание тоже даёт тупую боль. С кофеином всё непросто: небольшая доза иногда снимает боль, а избыток и резкий отказ от привычных чашек её вызывают. Свою норму полезно знать, ведь в растворимом, зерновом и капсульном кофе кофеина совсем разное количество.

Простуда и насморк

Головная боль при простуде и насморке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daria Lixovetckay

Межсезонье считается временем вирусов, и неврологи называют их одной из главных причин осенней головной боли. Интоксикация при ОРВИ, заложенный нос и воспаление пазух вызывают тупую давящую боль во лбу и переносице. Она усиливается при наклоне головы вниз и обычно идёт вместе с насморком и слабостью. Такую боль бесполезно глушить таблетками и списывать на погоду, лечить нужно саму простуду. Противовирусные препараты без назначения врача принимать не стоит: у них есть противопоказания.

Скачки артериального давления

Осенью у многих меняется режим: закончились дачи и отпуска, прибавилось работы и стресса. На этом фоне врачи замечают больше гипертонических кризов. Боль в затылке, шум в ушах, мушки перед глазами могут говорить о повышенном давлении, а вовсе не о плохой погоде. Поэтому при частых болях стоит завести тонометр и измерять давление прямо во время приступа. Если цифры высокие, нужен визит к терапевту, а не очередная таблетка обезболивающего.

Тревога и напряжение

Головная боль напряжения: стресс и тревога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Самая частая головная боль у взрослых называется головной болью напряжения. Она ощущается как обруч или тугая шапка и усиливается к вечеру. Её вызывают стресс, тревога, долгие часы за компьютером и неудобная поза, а осенью всего этого становится больше. Голову сдавливают и мышцы шеи, если весь день сидеть с опущенным к телефону подбородком. Помогают прогулки, разминка для шеи и плеч каждые пару часов и нормальный сон. Таблетки здесь лишь временная подмога.

Когда нужен врач срочно

Есть симптомы, при которых погоду винить нельзя. Внезапная очень сильная боль, похожая на удар. Боль с онемением руки или лица, нарушением речи и зрения. Высокая температура вместе с напряжением мышц шеи. Головная боль после травмы. В этих случаях сразу вызывайте скорую. Насторожиться стоит и тогда, когда привычная боль изменила характер или будит по ночам. Для визита к неврологу пригодится дневник: когда болела голова, сколько длился приступ и что ему предшествовало.

Осенняя головная боль чаще всего складывается из нескольких причин сразу: погоды, недосыпа, сухого воздуха, лишнего кофе и усталости. Поэтому лучше всего работает обычный режим: сон по расписанию, вода, прогулки при дневном свете и проветривание. Если боль приходит часто, один визит к неврологу сэкономит много нервов. Осенью организм вообще подаёт немало странных сигналов, и Life.ru уже выяснил, почему дома тепло, а пальцы рук и ног остаются ледяными.