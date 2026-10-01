Растворимый, зерновой или капсульный: где на самом деле больше кофеина

Сегодня любителям кофе есть из чего выбирать. Нравится горький, сладкий, с молоком или без? Найдётся напиток на любой вкус. Способов приготовления тоже немало! К примеру, можно сварить молотые зёрна в турке, включить капельную кофеварку, вставить капсулу в машину или просто залить водой ложку растворимого. Но как выбрать среди такого разнообразия? И главное, какой кофе содержит больше кофеина, а какой лишь кажется крепким? Life.ru решил разобраться, чем отличаются привычные варианты и от чего на самом деле зависит содержание кофеина в чашке. Вы с нами?

От чего зависит содержание кофеина?

Растворимый, фильтр-кофе, эспрессо или капсула: где больше кофеина в одной порции и от чего это зависит? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Давайте начнём с самого интересного? Итак, от чего зависит содержание кофеина в напитке? Ни для кого не секрет, что зерновой, растворимый и капсульный кофе различаются обработкой и способом приготовления. В обычной капсуле с чёрным кофе находится порция обжаренных молотых зёрен. Растворимый получают из кофейного экстракта, который высушивают. Поэтому представление, будто в банке растворимого кофе нет «настоящего» кофе, ошибочно. Значение имеет состав смеси. В робусте кофеина больше, чем в арабике, поэтому надпись «100% арабика» сама по себе не обещает особенно сильного бодрящего действия. Важны также количество кофе, взятое для приготовления, и особенности заваривания.

Растворимый кофе: сколько кофеина в ложке

Сравнение кофеина: сколько миллиграммов содержат растворимый, зерновой и капсульный напитки? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для одной порции возьмём около 2 г растворимого кофе на кружку воды. Это примерно чайная ложка, но точная масса зависит от размера гранул и от того, набрана ли ложка с горкой. В качестве ориентира для чашки растворимого кофе можно использовать около 60 мг кофеина. Однако стоит оговориться, что у конкретного продукта показатель может отличаться.

Если положить в чашку вдвое больше одного и того же растворимого кофе, количество кофеина тоже увеличится примерно вдвое. Дополнительная вода лишь разбавит напиток. Поэтому считать только кружки недостаточно, важно помнить, сколько кофе вы в них насыпали. Здесь особенно легко изменить дозу, даже не заметив этого. Если положить в чашку вдвое больше одного и того же растворимого кофе, количество кофеина тоже увеличится примерно вдвое. При этом объём воды можно оставить прежним. Поэтому привычка насыпать гранулы «на глаз» мешает оценивать потребление по числу кружек.

Зерновой кофе: почему эспрессо не всегда впереди

Сколько кофеина в зерновом кофе и какой напиток бодрит лучше? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В случае с зерновым кофе количество зёрен на порцию зависит от способа приготовления. Для примера возьмём около 7 г молотого кофе на классический одинарный эспрессо и около 13 г для фильтр-кофе с использованием примерно 240 мл воды. Это только ориентиры для рецепта, поскольку в кофейнях и домашних кофемашинах дозировки могут быть другими. Справочный ориентир для эспрессо объёмом 30 мл — около 60 мг, для кружки заварного кофе объёмом около 240 мл — около 100 мг. Эти цифры не являются результатом измерения именно приведённых рецептов: состав смеси и условия заваривания меняют показатель. Эспрессо концентрированнее, но кофеина во всей маленькой порции может оказаться меньше, чем в большой кружке фильтр-кофе. Добавление воды в готовый эспрессо не увеличивает дозу кофеина. А дополнительная порция эспрессо — увеличивает.

Капсульный кофе: что означает цифра крепости

Капсульный эспрессо: сколько граммов кофе в одной капсуле и сколько кофеина получает организм? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для сравнения возьмём небольшую капсулу для эспрессо: в ней может быть около 5–6 г молотого кофе. Среди таких напитков встречаются порции объёмом 40 мл с содержанием примерно 55–105 мг кофеина. Это пример диапазона, а не среднее значение для всех капсульных систем, потому что существуют и более вместительные капсулы, и смеси с другим содержанием кофеина. А вот цифра интенсивности на упаковке не показывает количество кофеина в миллиграммах. Она может описывать степень обжарки, горечь и плотность вкуса. Для оценки дозы нужны сведения о конкретной смеси и размере порции.

Где кофеина больше: сравнение порций

Сколько кофеина в кофе разных видов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Дозировки сухого кофе и показатели кофеина приведены как отдельные справочные ориентиры, а не как результаты единого эксперимента. При заваривании часть воды остаётся в гуще, поэтому объём использованной воды и готового фильтр-кофе также различаются. Итак, в приведённом сравнении большая кружка заварного кофе содержит больше кофеина, чем маленький эспрессо или кружка растворимого. Однако, как мы писали ранее, содержание кофеина зависит от объёма порции, состава смеси, количества кофе и особенностей заваривания

Как не перебрать с кофеином?

Где больше кофеина: в большой чашке фильтр-кофе или в маленькой порции эспрессо? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По оценке Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), для большинства здоровых взрослых разовые дозы до 200 мг и суммарное потребление до 400 мг в течение дня не вызывают опасений в отношении безопасности. Для беременных ориентир ниже — до 200 мг в сутки. Конечно, важно помнить, что реакция на кофеин у всех разная. У некоторых взрослых уже 100 мг незадолго до сна могут повлиять на его продолжительность и характер. Учитывать нужно также чай, энергетики и другие продукты с кофеином.

А какой кофе любите вы? Расскажите в комментариях. А если хочется превратить привычный приём пищи в небольшой выход в город, присмотритесь к легендарным ресторанам, которые работали в СССР и принимают гостей в 2026 году. В подборке Life.ru есть и «Метрополь» с его историческим залом. А ещё рекомендуем узнать о семи советских рецептах, от которых зумерам становится не по себе.