Больше 4 млн мешков: Россия вошла в десятку стран — любителей кофе

Россия заняла десятое место в рейтинге крупнейших потребителей кофе по итогам кофейного года 2025–2026 — в стране использовали около 4,37 млн мешков по 60 килограммов каждый. Первую строчку топа заняли США с результатом 24,6 млн, следом расположилась Бразилия — 23,5 млн. В пятёрку также попали Германия, Япония и Индонезия. Об этом свидетельствуют данные International Coffee Organization.

Всего в мире за кофейный год, который продолжался с октября 2025-го по сентябрь 2026-го, потребили 180,6 млн мешков. Годом ранее показатель составлял 182,2 млн. С 2020 года наиболее заметно спрос увеличился в Китае — на 13,8%. Во Вьетнаме прибавка составила 5,5%. В России показатель, напротив, сократился на 1,7%, а в Японии — на 2,7%.

Совсем иначе выглядит рейтинг в пересчёте на одного жителя. Здесь лидирует Люксембург с 19,85 килограмма на человека в год. Далее идут Мальдивы, Финляндия, Андорра и Норвегия. Российский показатель составляет около 1,8 килограмма.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне стали реже посещать классические кофейни и чаще выбирать приготовление напитка дома, автоматы и небольшие точки без посадочных мест. Одной из причин изменения привычек стало прошлогоднее подорожание кофе.