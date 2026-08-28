Чашка подорожала — привычка изменилась: Россияне стали экономить на кофейнях

Российские потребители стали реже выбирать классические кофейни, несмотря на стабилизацию стоимости кофейного зерна в первой половине 2026 года. После прошлогоднего подорожания многие переключились на более экономичные варианты — приготовление напитка дома, автоматы и небольшие точки без посадочных мест, пишет «Коммерсант».

Снижение мировых цен на зерно пока почти не отразилось на стоимости чашки в заведениях. Бизнес по-прежнему несёт высокие расходы на импорт, логистику, обжарку, аренду, зарплаты и дополнительные продукты.

Покупательские привычки изменились и в рознице. За первые шесть месяцев 2026 года спрос на кофеварки вырос на 10%, а на кофемашины — на 13%. Одновременно увеличиваются продажи растворимого и молотого кофе, популярнее становятся дрип-пакеты.

Сам рынок продолжает расти: с августа 2025-го по август 2026 года число работающих в нём организаций увеличилось на 7%, до 23 тысяч. Однако расширение обеспечивают прежде всего небольшие предприятия и точки кофе с собой, тогда как количество классических кофеен сократилось примерно на 13%.

Дополнительную конкуренцию создают супермаркеты и магазины у дома. Готовый кофе там сейчас покупают 35% россиян против 17% три года назад. Интерес инвесторов к кофейным франшизам также ослаб: за первое полугодие спрос на них упал на 51%.

Наиболее устойчивыми эксперты считают два формата — компактные точки с небольшими расходами и полноценные кофейни с едой, посадочными местами и собственной атмосферой. Сложнее всего приходится промежуточным форматам, которым приходится нести высокие затраты без заметных преимуществ для посетителей.

Ранее Life.ru писал, что посещаемость российских кафе в первой половине 2026 года сократилась на 6–10%. Сильнее всего спад затронул одиночные заведения среднего ценового сегмента, тогда как более устойчивыми оказались фастфуд и премиальные рестораны.

До этого Life.ru также отмечал, что кофе в российских кафе и ресторанах заметно подорожал: стоимость эспрессо за год выросла на 36%, а капучино, латте и американо — примерно на 17–18%.