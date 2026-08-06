Россияне стали реже выбираться в кафе и рестораны

Посещаемость российских кафе в первой половине 2026 года сократилась на 6–10%. Причиной стало не только снижение расходов, гости начали тщательнее выбирать заведения, заранее изучая цены, отзывы и качество обслуживания.

Сильнее всего спад затронул одиночные кафе среднего ценового сегмента с чеком от 1000 до 2000 рублей на человека. Фастфуд и премиальные рестораны при этом сохраняют более устойчивые позиции, пишет URA.ru.

Эксперты считают, что удержаться на рынке смогут заведения, которые предложат посетителям не только еду, но и запоминающуюся атмосферу. Важную роль также сыграют качество сервиса и грамотная работа с обратной связью.

Тем временем в России почти не осталось бесплатной доставки продуктов. Сервисы и торговые сети всё чаще вводят отдельную плату, оставляя бесплатный привоз заказов только для крупных корзин, подписчиков и участников акций.