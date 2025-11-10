Кофе в ресторанах и кафе резко взлетел в цене, но и это не предел

Стоимость стандартной порции эспрессо в российских кофейнях за год выросла на 36%, достигнув 147 рублей в конце октября 2025 года. Такие данные приводит «Газета.ru».

Согласно отчёту, значительное подорожание затронуло все популярные напитки: раф вырос в цене на 18.5%, латте — на 18%, американо — на 17.5%, а капучино — на 17.3%. Хотя стоимость кофейных зёрен в России за год выросла на 42%, а молока — на 25%, сырьё является не главной причиной роста цен, поскольку его доля в себестоимости порции не превышает 11% и 9% соответственно.

Ключевыми драйверами подорожания стали операционные расходы. На фонд оплаты труда, где зарплаты за полгода выросли на 24%, приходится более 20% издержек, а на аренду, подорожавшую на 6-18%, — до 12%. Эксперт Александр Строкань прогнозирует дальнейший, но более плавный рост цен в 2026 году, распределённый по этапам.

«Ожидается скорее постепенная коррекция: рост цен, вероятно, будет распределён в течение года, что минимизирует негативный эффект для конечного потребителя», — сказал он.

Ранее Life.ru сообщал, что цены на кофе пробили исторический максимум из-за скудного урожая в Бразилии. Кроме того, свою лепту внесли и пресловутые американские пошлины, нарушающие стабильность поставок.