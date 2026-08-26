Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, стоя в очереди за кофе

Случайная покупка в торговом центре сделала декоратора Лилию богаче на 24 миллиона рублей. Девушка зашла в любимую кофейню на юго-западе Москвы. Пока бариста готовил заказ, она от скуки подошла к киоску с билетиками, передаёт РИА «Новости».

В тот день удача не спешила улыбаться. Вместе с приятелем они потратили первые деньги на моментальные скретч-карты. Проверка показала мизерный результат: ей досталось сто рублей, а товарищу — девяносто. Разочарованный мужчина отошёл в сторону, оставив подруге свой выигрыш вместе со стирающей монеткой.

На руках у Лилии оказалось ровно двести рублей. Обычно дизайнер интерьера внимательно перебирает корешки. Она ищет в номерах счастливую семерку или дату своего рождения. Однако в этот раз, отвлекшись на беседу, девушка вслепую вытянула билет из центра пачки.

Розыгрыш перевернул её представление о реальности. Комбинация цифр полностью совпала с выпавшими шарами. На экране терминала высветилась сумма главного приза — двадцать четыре миллиона рублей.

Победа не была спонтанной. Накануне девушке приснился пророческий сон. Во сне она разбогатела на сорок два миллиона. Реальный выигрыш буквально зеркалил цифры из грез, оказавшись меньше лишь на восемнадцать миллионов.

Свой неожиданный капитал Лилия планирует вложить в творчество. Огромная сумма поступила на счёт декоратора после проверки подлинности билета. Теперь столичная кофейня, где началась эта история, может стать самым популярным местом в городе.

До этого крупный выигрыш достался жителю Ямало-Ненецкого автономного округа. Инженер Александр приобрёл билет в понедельник, 13-го числа, и получил 13 109 580 рублей. Как рассказали в пресс-службе распространителя лотереи, на выбор комбинации у него ушло всего несколько секунд, а деньги мужчина планировал вложить в квартиру и часть потратить на путешествие.