«Чёртова дюжина» принесла удачу: Россиянин купил лотерейный билет 13-го числа и выиграл 13 млн

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Д. выиграл в лотерею 13 109 580 рублей. Счастливый билет инженер купил в понедельник, 13-го числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе распространителя лотереи. Накануне командировки мужчина собирал вещи и решил зайти в мобильное приложение. На выбор комбинации у него ушло всего несколько секунд.

«Буквально за шесть секунд я выбрал все числа в билете. Позже мне пришло сообщение о выигрыше», — рассказал Александр.

Полученные деньги победитель планирует вложить в покупку квартиры, а часть потратить на путешествие. Свободное время Александр предпочитает проводить на природе: ездит с друзьями в походы и увлекается рыбалкой. Среди его самых крупных трофеев — щука весом около десяти килограммов.

Ранее житель столицы Олег Б. за неполные полгода дважды крупно обогатился на лотерейных билетах. Сначала мужчина стал обладателем 700 тысяч рублей, а позже сорвал суперприз в размере более 24,6 миллиона рублей. По правилам последней из этих двух лотерей, джекпот достаётся тому, кто угадает 12 чисел из 24 либо не отметит ни одного. Олегу покорился именно второй вариант.