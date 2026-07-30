Москвич выиграл в лотерею 24,6 миллиона рублей, не угадав ни одного числа

Житель столицы Олег Б. за неполные полгода дважды крупно обогатился на лотерейных билетах. О феноменальном везении РИА «Новости» рассказали в пресс-службе проводившей розыгрыш организации.

Сначала мужчина стал обладателем 700 тысяч рублей, а теперь сорвал суперприз в размере более 24,6 миллиона рублей. По правилам последней из этих двух лотерей, джекпот достаётся тому, кто угадает 12 чисел из 24 либо не отметит ни одного. Олегу покорился именно второй вариант.

Сам победитель признался, что, обнаружив восьмизначную сумму в личном кабинете, не мог дать волю эмоциям на публике. Отметил событие уже дома бутылкой шампанского в кругу близких. Свой успех он объясняет простым везением и поддержкой семьи.

По профессии Олег — строитель, занимается инженерными изысканиями. Свободное время проводит на даче, зимой гоняет на снегоходе, летом — на велосипеде. У мужчины двое внуков, приезжающих на каникулы. Куда направить свалившееся богатство, он пока не решил.

Ранее Life.ru рассказывал, как жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей, не устояв перед искушением купить билет с котом в огуречной маске. Решение участвовать было спонтанным, а билет она выбирала по вкусу, без всяких предчувствий. Раньше ей доставались лишь мелкие призы до 600 рублей, а свой успех победительница объясняет готовностью играть и не жалеть о проигрышах.