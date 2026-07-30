В США выигравшего $167,3 млн в лотерею мужчину арестовали в 4-й раз

Победитель крупнейшего джекпота в истории Кентукки вновь оказался под следствием. Джеймса Фартинга, получившего весной $167,3 млн в лотерее Powerball, арестовали в четвёртый раз — теперь по делу о нападении на женщину.

Фартинга задержали 26 июля. Согласно данным тюрьмы округа Скотт, ему предъявили обвинения в удушении первой степени, связанном с домашним насилием, а также в нападении четвёртой степени с причинением незначительного вреда здоровью. По информации местных СМИ, поводом для дела стал конфликт во время поездки на лодке. Женщина, чья личность не раскрывается, рассказала полиции, что во время ссоры мужчина начал душить её.

28 июля Фартинг появился в суде и заявил о невиновности. Как пишет LEX News, ему назначили залог в размере $15 тыс. и запретили контактировать с женщиной, которая обратилась в полицию. Также суд обязал его носить электронное устройство контроля.

В апреле Фартинг выиграл главный приз Powerball размером $167,3 млн — крупнейший лотерейный выигрыш за всю историю Кентукки. После получения денег он говорил, что хочет разделить часть суммы со своей матерью Линдой Гриззл. Ранее мужчина уже попадал под арест во Флориде. В округе Пинеллас ему предъявили обвинения в нападении на сотрудника полиции и сопротивлении задержанию. По версии правоохранителей, он ударил ногой офицера, который пытался вмешаться в конфликт.

А ранее уроженец Чикаго сорвал 1,3 млн долларов в лотерее Иллинойса, причём этот выигрыш стал для него уже вторым крупным попаданием в той же игре за 15 лет — редкий повтор, который сам участник называет почти нереальным совпадением. Билет он взял без особых раздумий на заправке в Освего, просто по дороге. По его словам, изначально это было скорее импульсивное решение, чем осознанная попытка «поймать удачу».