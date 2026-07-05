Американец из Чикаго дважды за 15 лет выиграл крупный приз в лотерее

Житель Чикаго сорвал 1,3 млн долларов в лотерее Иллинойса, причём этот выигрыш стал для него уже вторым крупным попаданием в той же игре за 15 лет — редкий повтор, который сам участник называет почти нереальным совпадением, пишет New York Post.

Билет он взял без особых раздумий на заправке в Освего, просто по дороге. По его словам, изначально это было скорее импульсивное решение, чем осознанная попытка «поймать удачу». Результаты розыгрыша оказались для него точными до цифры: комбинация 1-13-19-27-35 полностью совпала с выигрышной.

В разговоре с представителями лотереи победитель описал момент как резкий переход от сомнений к осознанию факта выигрыша. Он планирует направить деньги на покупку жилья для семьи и создание финансовой подушки на пенсию для себя и супруги. В лотерее штата уточнили, что точка продаж получила стандартный бонус в размере 13 тысяч долларов за проданный выигрышный билет.

А ранее уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла суперприз в лотерее — более 16,8 миллиона рублей. Женщина приобрела два билета через мобильное приложение перед самым началом розыгрыша. По словам победительницы, она купила билеты прямо на работе, ни на что не расчитывая. Числа в таблице ею были выбраны случайным образом. Уже закончив трудовой день, женщина решила взглянуть на итоги и пришла в шок от того, что её выигрыш составил 16 808 689 рублей.