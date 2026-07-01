Пенсионер из Югры хотел выкинуть лотерейный билет, но удача улыбнулась ему в последний момент

Пенсионер из Югры выиграл в лотерею миллион рублей, хотя сначала собирался выбросить счастливый билет. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша. Там уточнили, что мужчина давно участвует в лотереях и предпочитает бумажные билеты.

Обычно он покупал их сразу по несколько штук, но со временем изменил подход: вместо целой пачки подряд стал брать билеты наугад из разных стопок. Именно такая стратегия принесла ему крупный выигрыш. Сначала пенсионер даже не заметил победу, но ему позвонили организаторы и сообщили радостную весть.

«Часть средств победитель планирует передать детям, а остальное — разместить на банковском вкладе», — рассказали организаторы лотереи.

Ранее житель Брянской области дважды подряд стал победителем лотереи. Первый выигрыш мужчины составил 200 тысяч рублей. Во второй раз счастливчик получил суперприз в размере более 13,5 миллиона рублей.