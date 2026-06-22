Кастелянша из Перми выиграла в лотерею ₽700 тысяч благодаря дате рождения сына

Жительница Перми Анастасия Игнатова, работающая кастеляншей в больнице, выиграла в лотерею 700 тысяч рублей. Удача пришла к ней в 647-м тираже. Об этом сообщает URA.ru.

По словам пермячки, о выигрыше она узнала во время прямой трансляции розыгрыша, отмечая числа в билете по ходу тиража. Счастливым оказалось одно из чисел, на которые она обычно ориентируется при покупке — дата рождения её сына.

В свободное время женщина любит смотреть турецкие сериалы, проводить время с ребёнком, зимой катается на коньках, а летом выезжает на шашлыки с друзьями. Выигранные деньги девушка планирует потратить на ремонт в недавно купленной квартире.

Ранее сообщалось, что жителю Челябинской области крупно повезло — он стал обладателем выигрыша, общая сумма которого превысила 6 миллионов 600 тысяч рублей. Изначально он выиграл 6 миллионов 500 тысяч рублей, а затем его приз увеличился ещё на 90 тысяч рублей. Представители лотерейной организации сообщили, что победитель до сих пор не обратился за деньгами. Возможно, он пока не знает о своей удаче или просто не спешит забирать выигрыш.