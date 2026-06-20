Не туда нажала и разбогатела: Любовь к мобильным играм принесла петербурженке 5 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга стала обладательницей суперприза, сама того не ожидая. В пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей рассказали РИА «Новости», как случайное нажатие принесло Елене пять миллионов рублей.

В тот день женщина проводила время за мобильной игрой. На экране всплыло рекламное предложение лотереи. Обычно пенсионерка сразу закрывала подобные баннеры, но тут промахнулась и перешла по ссылке.

Отменять действие она не стала. Елена приобрела первый попавшийся билет со случайным набором цифр, и этот спонтанный шаг обернулся крупнейшей удачей.

Примечательно, что с розыгрышами победительница знакома давно. В прошлом она трудилась в отделении «Почты России» и видела там появление подобных развлечений. Пенсионерка признаётся, что видит иронию судьбы в случившемся.

Раньше она участвовала в тиражах регулярно, постоянно ждала везения, но миллионы пришли именно тогда, когда игра вовсе не планировалась.

Полученными средствами счастливица распорядится в интересах семьи. В первую очередь деньги пойдут на обновление жилья и заботу о здоровье. Кроме того, Елена намерена сделать достойный подарок единственной дочери на свадьбу.

Ранее Life.ru рассказывал, как москвич сорвал суперприз в размере пяти миллионов рублей во время поездки в электричке на дачу. До этого мужчина почти не увлекался розыгрышами и лишь недавно начал проявлять к ним интерес. В тот день он приобрёл билеты на два тиража подряд, но удачи они не принесли. Третья попытка оказалась счастливой. Уведомление о выигрыше Валерий заметил не сразу, а увидев сумму, немедленно связался со службой поддержки, чтобы проверить информацию.