Счастливчик из Челябинской области выиграл в лотерею 6,6 млн рублей и молчит

Счастливчик из Челябинской области обогатился на сумму, превышающую 6,6 миллиона рублей. Изначально он выиграл 6,5 миллиона, а затем его приз увеличился еще на 90 тысяч. Организаторы лотереи сообщают, что победитель пока не объявился, возможно, ещё не в курсе своей удачи или не спешит забирать деньги.

Удача в лотереях не ограничивается Челябинской областью. В Башкортостане, к примеру, за январь-май 2026 года было зафиксировано более 214 миллионов рублей выигрышей.

Ранее не менее удачливая многодетная мать из Нефтеюганска Насиба Арипова выиграла 7 миллионов рублей в лотерею, начав участвовать в розыгрышах всего за десять дней до крупного успеха по совету родственника. Она сорвала суперприз в 343231-м тираже, и это уже не первый её выигрыш. Женщина призналась, что на часть выигранных средств она покупала новые билеты.