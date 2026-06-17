Москвич решил скоротать время в электричке и выиграл 5 млн рублей в лотерею

Москвич Валерий выиграл суперприз 5 миллионов рублей в лотерею, играя в электричке по пути на дачу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Раньше мужчина почти не интересовался лотереями, но в последнее время стал участвовать в розыгрышах. В день выигрыша Валерий купил билеты на два тиража подряд — они не принесли результата. А вот третий билет оказался счастливым и принёс 5 миллионов рублей. Уведомление о выигрыше он сначала не заметил, а когда увидел сумму — сразу позвонил в службу поддержки, чтобы убедиться, что не ошибся.

Новостью мужчина поделился с семьёй. Сын обрадовался, а жена отнеслась к известию с осторожностью — ждёт официального оформления. Всего за три дня до выигрыша семья купила квартиру, но она не совсем соответствовала ожиданиям. Теперь у них появилась возможность отложить деньги на жильё мечты.

Ранее не менее удачливая многодетная мать из Нефтеюганска Насиба Арипова выиграла 7 миллионов рублей в лотерею, начав участвовать в розыгрышах всего за десять дней до крупного успеха по совету родственника. Она сорвала суперприз в 343231-м тираже, и это уже не первый её выигрыш. Женщина призналась, что на часть выигранных средств она покупала новые билеты.