Мужчина выиграл 514 млн и одарил цветами бывших коллег

Британский водитель Гэри Макдональд, сорвавший год назад джекпот в размере 5,2 миллиона фунтов (514 миллионов рублей), навестил бывших коллег с букетами и лотерейными билетами. Трогательную историю опубликовало издание The Independent.

61-летний мужчина стал миллионером в прошлом году и практически сразу покинул службу. Через 12 месяцев после получения выигрыша он решил разделить радость с сослуживцами, с которыми провёл бок о бок столько лет. Одна из сотрудниц магазина отметила, что Макдональд всегда отличался добросовестностью, приезжал на работу в любую погоду и неизменно оставался приветливым.

«Выигрыш в национальную лотерею просто не мог достаться более славному парню», — призналась она.

Сам победитель признался, что ему было приятно порадовать бывших коллег. Он охарактеризовал минувший год как сумасшедший, ведь за это время успел уволиться, жениться, сменить место жительства и даже поучаствовал в съёмках рекламы лотереи.

«Хорошо, что я рано вышел на пенсию — быть лотерейным миллионером оказалось занятием на полный рабочий день!» — пошутил он.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Нефтеюганска Насиба Арипова сорвала суперприз в 7 миллионов рублей, хотя участвовала в лотерейных розыгрышах чуть больше недели. Приложение для игры она установила по совету родственника, который давно увлекается лотереями. Счастливый билет выпал уже в 343231-м тираже. Сама Арипова признаётся, что не понимает, как у неё так получается, ведь почти каждый раз были выигрыши. На часть полученных средств она сразу покупала новые билеты.