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3 июля, 08:46

Бабушка семерых внуков выиграла суперприз в лотерею — более 16 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick N A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick N A

Уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла суперприз в лотерее — более 16,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей. Женщина приобрела два билета через мобильное приложение перед самым началом розыгрыша.

По словам победительницы, она купила билеты прямо на работе, ни на что не расчитывая. Числа в таблице ею были выбраны случайным образом. Уже закончив трудовой день, женщина решила взглянуть на итоги и пришла в шок от того, что её выигрыш составил 16 808 689 рублей.

Галина живёт в Москве и работает кассиром-операционистом в медицинском центре. У неё двое дочерей и семеро внуков. Все полученные деньги она планирует направить на помощь семье.

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Ранее жительница Нижнего Новгорода вновь оказалась в числе победителей лотереи. С начала года ей удалось выиграть сразу два крупных приза, а общая сумма выигрышей достигла 6 миллионов рублей.

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Татьяна Миссуми
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