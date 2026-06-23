Жительница Нижнего Новгорода второй раз за год сорвала куш в лотерею

Жительница Нижнего Новгорода вновь оказалась в числе победителей лотереи. С начала года ей удалось выиграть сразу два крупных приза, а общая сумма выигрышей достигла 6 миллионов рублей. Об этом сообщает «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Первый крупный выигрыш пришёл к Юлии зимой — тогда она получила 5 миллионов рублей. По словам женщины, незадолго до этого ей несколько дней подряд снилась мама, и именно с этим она связала свою удачу. Полученные деньги семья направила на строительство загородного дома.

Второй выигрыш оказался менее крупным, но не менее неожиданным. После покупки билетов у неё осталось 40 рублей сдачи, которые она потратила на ещё один билет в мобильном приложении, доверившись автоматическому выбору чисел. Этот билет принёс ей 1 миллион рублей.

Юлия рассказала, что ей везло и раньше: она несколько раз выигрывала по 100 тысяч рублей и получала небольшие призы. Теперь же весь выигрыш семья планирует вложить в строительство и обустройство дома.

Ранее в Перми сотрудница больницы Анастасия Игнатова стала обладательницей выигрыша в 700 тысяч рублей. Победу она получила в рамках 647-го тиража лотереи. О том, что билет оказался счастливым, женщина узнала во время прямой трансляции розыгрыша. Она отмечала совпадающие числа прямо по ходу эфира, и одно из них неожиданно совпало с её ставкой.