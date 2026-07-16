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16 июля, 03:36

Кот в огуречной маске на билете принёс жительнице Мордовии выигрыш в лотерее

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лотерейный билет с изображением кота в огуречной маске принёс жительнице Мордовии выигрыш в 15 миллионов рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Перед покупкой победительница не испытывала особых предчувствий, а решение об участии в лотерее приняла спонтанно. Билет выбирала, руководствуясь личным вкусом.

Счастливица не рассчитывала на крупный выигрыш, поскольку ранее в моментальных лотереях получала лишь призы от 200 до 600 рублей. Секрет её успеха, по мнению победительницы, заключается в готовности участвовать в розыгрышах и отсутствии сожалений в случае неудачи.

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А ранее уроженка Воронежской области Галина Абдуллаева выиграла суперприз в лотерее — более 16,8 миллиона рублей. Женщина приобрела два билета через мобильное приложение перед самым началом розыгрыша. По словам победительницы, она купила билеты прямо на работе, ни на что не расчитывая. Числа в таблице ею были выбраны случайным образом. Уже закончив трудовой день, женщина решила взглянуть на итоги и пришла в шок от того, что её выигрыш составил 16 808 689 рублей.

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Алена Пенчугина
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