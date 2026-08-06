Российский студент проиграл в шахматы, а потом выиграл 5 миллионов в лотерею

Студент из Калининградской области проиграл в шахматном турнире, но на следующий день выиграл 5 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщает РИА «Новости». Молодой человек потерпел неудачу в интеллектуальных баталиях утром, и возвращаясь домой, решил купить несколько билетов.

«Александр решил, что если не повезло один раз, то во второй раз точно повезёт», — говорится в сообщении. Уже на следующее утро он получил уведомление о выигрыше.

Студент признался, что не рассчитывал на успех, а участвовал в лотерее ради удовольствия. Выигранные деньги он планирует использовать как финансовую подушку безопасности, чтобы сосредоточиться на учёбе. Его цель — стать специалистом по прикладной физике наукоёмких производств.

Ранее в Италии мужчина едва не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за непонимания правил. Он много лет играл с одной комбинацией цифр, но после покупки билета в небольшом пункте продажи получил отметку «не подлежит выплате здесь». Итальянец решил, что проиграл, и выбросил билет. Родственники объяснили ему, что это означало лишь необходимость обратиться в головной офис.