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6 августа, 12:38

Российский студент проиграл в шахматы, а потом выиграл 5 миллионов в лотерею

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Ekvall

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Ekvall

Студент из Калининградской области проиграл в шахматном турнире, но на следующий день выиграл 5 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщает РИА «Новости». Молодой человек потерпел неудачу в интеллектуальных баталиях утром, и возвращаясь домой, решил купить несколько билетов.

«Александр решил, что если не повезло один раз, то во второй раз точно повезёт», — говорится в сообщении. Уже на следующее утро он получил уведомление о выигрыше.

Студент признался, что не рассчитывал на успех, а участвовал в лотерее ради удовольствия. Выигранные деньги он планирует использовать как финансовую подушку безопасности, чтобы сосредоточиться на учёбе. Его цель — стать специалистом по прикладной физике наукоёмких производств.

Лотерейный билет сделал американца из «Солнечного штата» богаче на полмиллиарда долларов
Лотерейный билет сделал американца из «Солнечного штата» богаче на полмиллиарда долларов

Ранее в Италии мужчина едва не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за непонимания правил. Он много лет играл с одной комбинацией цифр, но после покупки билета в небольшом пункте продажи получил отметку «не подлежит выплате здесь». Итальянец решил, что проиграл, и выбросил билет. Родственники объяснили ему, что это означало лишь необходимость обратиться в головной офис.

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Александра Мышляева
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