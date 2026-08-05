Мужчина выиграл миллион евро в лотерею и выбросил билет
Итальянец выбросил в мусорку лотерейный билет на €1 млн, но нашёл его на свалке
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Житель Италии едва не лишился баснословного выигрыша из-за невнимательности к правилам розыгрыша лотереи. Мужчина, много лет игравший с одной и той же комбинацией цифр (2, 4, 8, 10 и 51), приобрёл очередной билет, но в небольшом пункте продажи, где крупные суммы не выдают, он получил отметку «не подлежит выплате в этом пункте», сообщила газета Repubblica.
Посчитав это очередным поражением, итальянец выбросил бумагу в мусорку и спокойно отправился домой. Однако семья объяснила ему, что отметка не означает проигрыша — она лишь указывает на то, что за призом надо обращаться в головной офис.
Родные немедленно вернулись к мусорному баку, но билет уже исчез. Тогда на помощь пришла местная компания по сбору отходов, которая, проследив маршрут утилизации, нашла драгоценный кусок бумаги на свалке. Владелец предприятия лично участвовал в поиске, и удача улыбнулась игроку — билет вернули владельцу. Теперь итальянцу предстоит получить свой миллион евро.
Ранее во Флориде обладатель лотерейного билета выиграл 800 миллионов долларов (около 62,4 млрд рублей), что стало третьим по величине призом в истории розыгрышей. Life.ru рассказывал, из каких чисел состояла счастливая комбинация.
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