Лотерейный билет сделал американца из «Солнечного штата» богаче на полмиллиарда долларов

В американском штате Флорида удачливый обладатель лотерейного билета стал обладателем приза в 800 миллионов долларов — это около 62,4 миллиардов рублей по текущему курсу. Информацию о третьем по величине выигрыше за всю историю розыгрышей распространило издание New York Post.

Счастливая комбинация, купленная на территории штата, сложилась из всех шести выпавших чисел. Среди них оказались 34, 48, 49, 59, 70, а также золотой мега-шар с цифрой 12.

Личность победителя пока хранится в секрете. Ему предстоит определиться со способом получения денег. Первый вариант предполагает растянутые на три десятилетия ежегодные транши.

Второй путь — это немедленное получение наличных. Единовременная сумма до уплаты налоговых сборов составит 344,2 миллиона долларов, что в пересчёте равно приблизительно 27 миллиардам рублей.

Вероятность сорвать куш обновлённой версии игры оценивалась специалистами как один шанс из 290 миллионов. Данный призовой фонд стал самым крупным в 2026 году и занял десятую строчку в списке рекордов за всё время существования розыгрышей.

Абсолютный же рекорд был установлен в том же регионе в августе 2023 года. Тогда размер выигрыша достиг 1,6 миллиарда долларов.

Ранее Life.ru рассказывал, как обладатель рекордного для штата Кентукки выигрыша в $167,3 млн, сорванного весной в лотерее, был в очередной раз задержан правоохранителями. Джеймса Фартинга арестовали 26 июля по обвинению в нападении первой степени в виде удушения на фоне домашнего насилия, а также в причинении незначительного вреда здоровью. Инцидент произошёл во время ссоры на лодке, когда мужчина, по заявлению потерпевшей, начал её душить. Спустя два дня после задержания он предстал перед судом и не признал вину. Фартингу определили залог в $15 тыс., запретили любые контакты с обратившейся в полицию женщиной и обязали носить электронный браслет для отслеживания перемещений.