Тяжёлое дежурство обернулось подарком судьбы: Медсестра купила лотерейный билет и выиграла 18 миллионов

Медсестра из Алтайского края сорвала в лотерею куш больше 18 миллионов рублей — билет она купила прямо во время перерыва на дежурстве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе лотереи.

По данным компании, суперприз в 18 677 280 рублей разыграли 27 июня в 177914-м тираже государственной лотереи.

По словам женщины, тот день выдался особенно напряжённым: пациентов было очень много, а один из них поступил в критическом состоянии. Передохнуть удалось только в сестринской — там она и оформила билет через мобильное приложение.

«Комбинацию чисел выбрала с помощью функции «Случайные числа», но в последний момент что-то подтолкнуло меня поменять одно число. В итоге и я выиграла, и пациент выжил», — рассказала победительница по имени Светлана.

О своей удаче Светлана поначалу даже не задумалась — работа не отпускала. Осознание пришло уже после смены, и тогда она поделилась новостью с родными. Пока женщина не определилась, на что потратит весь выигрыш, но часть денег хочет направить на покупку квартиры.

До этого крупный выигрыш достался жителю Ямало-Ненецкого автономного округа. Инженер Александр приобрёл билет в понедельник, 13-го числа, и получил 13 109 580 рублей. Как рассказали в пресс-службе распространителя лотереи, на выбор комбинации у него ушло всего несколько секунд, а деньги мужчина планировал вложить в квартиру и часть потратить на путешествие.