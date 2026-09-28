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Опубликовано 28 сентября, 07:24

Генетика или миф? Как связаны группа крови и реакция организма на кофе

Диетолог Соломатина: Связь группы крови с реакцией на кофе не доказана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Реакция на кофе зависит от особенностей организма и привычки к напитку, объяснила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она опровергла предположение о связи чувствительности к кофеину и группы крови человека. Научных подтверждений такой реакции пока нет.

«То есть у кого-то в организме на генетическом уровне кофеин распадается быстрее, у кого-то — медленнее. К тому же существует приобретённая чувствительность к кофеину, ведь его восприятие у тех, кто регулярно пьёт кофе, и у тех, кто его не пьёт вообще, сильно различается», — отметила специалист.

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По её словам, бодрящий эффект возникает из-за конкуренции кофеина с аденозином — веществом, которое помогает нервной системе успокоиться. Занимая его рецепторы, кофеин мешает расслаблению и поддерживает возбуждение. Однако постоянно сохранять такое состояние организм не может.

При регулярном употреблении напитка прежняя порция со временем перестаёт давать ожидаемый результат. Человек увеличивает количество чашек, но иногда и это не мешает ему заснуть. У непривычного к кофе человека, напротив, даже одна порция может обернуться бессонной ночью.

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Ранее врач посоветовал выпивать последнюю чашку кофе за шесть–восемь часов до сна. Скорость выведения кофеина индивидуальна, поэтому дневная порция тоже способна помешать ночному отдыху. При высокой чувствительности лучше избегать напитка после обеда.

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Борис Эльфанд
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