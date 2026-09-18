Утренний паралич воли: От чего зависит скорость пробуждения и почему осенью вставать тяжелее

Иногда после звонка будильника человек не может сразу перейти к обычной активности. Такое состояние может быть связано с инерцией сна — явлением, при котором мозгу требуется дополнительное время для перехода от сна к бодрствованию, рассказал Life.ru врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По словам специалиста, скорость пробуждения зависит прежде всего от того, из какой стадии сна человек выходит. При пробуждении из первой или второй стадии переход к бодрствованию обычно происходит легче, тогда как после глубокой третьей стадии может возникнуть выраженная инерция сна, которую также называют «сонным опьянением».

Существует понятие инерции сна — это научный термин, который говорит о том, что пробуждение из определённых фаз сна требует большего времени, чем из других. Если человек по какой-то причине проснулся из первой или второй стадии сна, он достаточно легко включается в деятельность. Если же он просыпается из третьей стадии, самого глубокого сна, вот тогда и возникает феномен инерции сна, или, как ещё говорят, «сонное опьянение» Михаил Полуэктов Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Сеченовского университета

Особенно заметно это бывает у детей, которых пытаются разбудить спустя час-два после засыпания. У взрослых подобное состояние тоже возможно, например после продолжительного недосыпа, когда организм компенсирует нехватку сна и человек проводит больше времени в глубокой стадии.

На пробуждение влияет и фаза быстрого сна, во время которой человек видит сновидения. Мозг в этот момент по активности близок к состоянию бодрствования, поэтому переход в реальность обычно происходит быстрее. Однако внешние звуки или свет могут включаться в содержание сна и временно мешать человеку понять, что он уже просыпается.

«Скорость включения в бодрствование определяется тем, из какой части сна мы выходим: из глубокого, поверхностного или из фазы сновидений», — отметил сомнолог.

Ещё один важный фактор — продолжительность сна. Для взрослого человека нормой обычно считают семь-девять часов отдыха. Если человек спал всего четыре часа, сохраняется так называемое давление сна, поэтому быстро включиться в работу ему будет сложнее.

Кофеин способен временно уменьшить ощущение сонливости, рассказал Полуэктов. По его словам, он блокирует рецепторы, связанные с давлением сна, но действует не мгновенно. Практический ориентир, который привёл специалист, — около 15 минут до начала действия кофеина, хотя конкретная скорость зависит от человека и обстоятельств.

Осенью на утреннее самочувствие действительно может влиять сокращение светового дня. При этом сезонные изменения внутренних часов, по словам сомнолога, невелики и заметны прежде всего при наблюдении за большими группами людей. В повседневной жизни на то, насколько легко человек встаёт утром, сильнее может влиять эмоциональное состояние.

«Летом мы всегда бодрее и веселее, чем осенью и зимой. Это более важный фактор, чем небольшие сдвиги в работе внутренних часов», — подчеркнул Михаил Полуэктов.

Чтобы легче просыпаться, врач советует заранее создавать приятный стимул на утро. Это может быть любимый напиток, интересное занятие или что-то ещё, чего человек действительно ждёт после пробуждения.

«Главное для бодрого пробуждения — это хотеть проснуться. Чтобы вас ждало что-то приятное: особый сорт кофе, который вы откладывали на утро, или просмотр ожидаемых приятных новостей. Чтобы сработала позитивная мотивация — лучше этого нет ничего», — заключил сомнолог.

Ранее Life.ru писал, что осенью иммунитет может испытывать дополнительную нагрузку из-за стресса, сокращения светового дня и нарушений сна. По словам врачей, длительное напряжение способно влиять на защитные механизмы организма и повышать уязвимость к сезонным инфекциям. Специалисты советуют уделять внимание режиму сна, питанию и базовым мерам профилактики — от проветривания помещений до достаточной влажности воздуха.