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Опубликовано 17 сентября, 13:15

Почему мы просыпаемся «разбитыми»? Инфекционист раскрыла неочевидную причину

Врач Столярова: После сна во влажной комнате можно проснуться «разбитым»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

При высокой влажности в спальне организм хуже отдаёт тепло, появляются микропробуждения и нарушается дыхание, предупредила врач-инфекционист Ольга Столярова. По её словам, для нормального засыпания и сохранения глубокой медленноволновой фазы сна температура тела должна немного снизиться.

Однако при влажности выше 50–60% пот хуже испаряется с кожи, поэтому организм медленнее отдаёт тепло. Это мешает поддерживать необходимый температурный режим во время ночного отдыха. В результате сон становится поверхностным, а утром человек чувствует себя «разбитым».

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Сырость также влияет на дыхание. Влажная среда благоприятна для пылевых клещей-дерматофагоидов и плесневых грибов. Их споры и продукты жизнедеятельности считаются сильными аллергенами: они способны вызывать отёк слизистой носа, усиливать храп, провоцировать синдром обструктивного апноэ сна и обострение астмы.

Отдельный риск возникает, когда высокая влажность сочетается с низкой температурой. Так называемая «холодная сырость» может снижать порог болевой чувствительности, вызывать скованность суставов и мышечные спазмы. Из-за этого человеку становится сложнее найти удобное положение, заключила собеседница РИАМО.

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Ранее врач назвал причины и последствия регулярных ночных судорог. По его словам, если приступ сопровождается одышкой или болью в груди, нужна срочная медицинская помощь.

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Борис Эльфанд
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