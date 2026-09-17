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Опубликовано 17 сентября, 07:34

Поспешите к врачу! Названы причины и последствия регулярных ночных судорог

Терапевт Сушков: Частые ночные судороги могут указывать на болезни сосудов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Если судороги в икрах возникают чаще двух раз в неделю и регулярно будят на протяжении нескольких недель, пора обратиться к врачу, уверен терапевт Красногорской клинической больницы Даниил Сушков. По его словам, насторожить должны сопутствующие онемение и слабость, отёки, побледнение или синюшность кожи, а также распространение спазмов на другие мышцы.

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Если приступ сопровождается одышкой или болью в груди, нужна срочная медицинская помощь. Повторяющиеся судороги могут быть связаны с заболеваниями сосудов, эндокринными нарушениями или побочным действием лекарств. У здорового человека спазм может спровоцировать непривычная нагрузка, обезвоживание, неудобное положение во сне, долгое сидение или переохлаждение ног.

Возможна и связь с недостатком электролитов. Однако самостоятельно принимать их собеседник «Радио 1» не советует — сначала необходимо обследоваться и сдать анализы. Во время судороги нужно сесть или лечь, выпрямить ногу и плавно потянуть носок на себя, растягивая сокращённую мышцу. От бега лучше отказаться из-за риска повреждения мышечных волокон.

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Ранее травматолог предупредил, что привычка подолгу сидеть нога на ногу может нарушать кровообращение и провоцировать отёки. Длительное скрещивание ног может затруднять венозный отток, а неудобная поза — перегружать мышцы спины. Специалист рекомендовал регулярно менять положение тела и каждый час вставать для лёгкой разминки.

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Борис Эльфанд
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