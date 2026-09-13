Лестница стала испытанием? Кардиолог назвал тревожные сигналы больного сердца

Одышка при привычных нагрузках, отёки ног, перебои в работе сердца и повышенное артериальное давление могут быть поводом для обращения к кардиологу. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

По словам специалиста, насторожиться следует, если человек начал испытывать нехватку воздуха при нагрузках, которые раньше переносил без проблем.

«Если при подъёме на лестнице вы вдруг заметили, что на третьем этаже вам надо остановиться», — привёл пример Бойцов.

Он добавил, что обратиться к врачу также стоит при появлении отёков ног, перебоев в работе сердца и повышении артериального давления.

Ранее выяснилось, что бананы, свёкла, шпинат, бобовые и горький шоколад могут помочь поддерживать нормальное давление и здоровье сосудов. Получать калий, магний и клетчатку стоит из продуктов, готовить картофель без соли, есть один-два зубчика чеснока в день и ограничиваться 20–30 граммами горького шоколада; свекольный сок при проблемах с ЖКТ следует употреблять осторожно.