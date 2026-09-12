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Опубликовано 12 сентября, 14:56

Можно даже шоколад: Кардиолог назвала 10 продуктов для снижения давления

Кардиолог Кесян: Цельнозерновые крупы, бобовые и шпинат помогут снизить давление

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Бананы, свёкла и горький шоколад входят в число продуктов, которые могут помочь снизить давление и поддержать сосуды, рассказала терапевт и кардиолог Надежда Кесян. По её словам, калий в бананах способствует выведению избытка натрия и расслаблению сосудистых стенок.

Этот элемент вместе с магнием содержится также в шпинате и запечённом картофеле. Последний лучше готовить в кожуре, без соли. Кроме того, а рекомендованный рацион вошли фасоль и чечевица, богатые калием и клетчаткой, а также цельнозерновые крупы: гречка и овсянка.

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Нежирные молочные продукты обеспечивают организм кальцием и калием, а мононенасыщенные жиры авокадо помогают поддерживать здоровый уровень холестерина. Свёкла способствует расслаблению сосудов. Однако свекольный сок при проблемах с ЖКТ нужно употреблять осторожно.

В список попал и чеснок: содержащиеся в нём вещества, включая аллицин, помогают расширять сосуды. Рекомендованное количество — один-два зубчика в день. Для горького шоколада, богатого флавоноидами, подойдёт порция в 20–30 граммов, отметила медик в беседе с «Чемпионатом».

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Ранее офтальмолог рассказала Life.ru, как осмотр глаз помогает обнаружить проблемы с давлением. По её словам, изменения сосудов глазного дна могут появиться ещё до того, как человек заметит симптомы гипертонии.

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Борис Эльфанд
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