Можно даже шоколад: Кардиолог назвала 10 продуктов для снижения давления

Бананы, свёкла и горький шоколад входят в число продуктов, которые могут помочь снизить давление и поддержать сосуды, рассказала терапевт и кардиолог Надежда Кесян. По её словам, калий в бананах способствует выведению избытка натрия и расслаблению сосудистых стенок.

Этот элемент вместе с магнием содержится также в шпинате и запечённом картофеле. Последний лучше готовить в кожуре, без соли. Кроме того, а рекомендованный рацион вошли фасоль и чечевица, богатые калием и клетчаткой, а также цельнозерновые крупы: гречка и овсянка.

Нежирные молочные продукты обеспечивают организм кальцием и калием, а мононенасыщенные жиры авокадо помогают поддерживать здоровый уровень холестерина. Свёкла способствует расслаблению сосудов. Однако свекольный сок при проблемах с ЖКТ нужно употреблять осторожно.

В список попал и чеснок: содержащиеся в нём вещества, включая аллицин, помогают расширять сосуды. Рекомендованное количество — один-два зубчика в день. Для горького шоколада, богатого флавоноидами, подойдёт порция в 20–30 граммов, отметила медик в беседе с «Чемпионатом».

Ранее офтальмолог рассказала Life.ru, как осмотр глаз помогает обнаружить проблемы с давлением. По её словам, изменения сосудов глазного дна могут появиться ещё до того, как человек заметит симптомы гипертонии.