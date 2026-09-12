Россиянам объяснили, почему антибиотики нельзя принимать «на всякий случай»

Приём антибиотиков «на всякий случай», когда кто-то в семье заболел, не защищает от инфекции, а наоборот — ослабляет организм здоровых домочадцев, предупредила врач-терапевт Екатерина Сорока. Она напомнила, эти препараты действуют исключительно на бактериальную инфекцию.

«Антибиотиками мы лечим бактериальную инфекцию, которая может присоединиться после перенесённой вирусной инфекции. Но антибиотик назначает врач, и, пожалуйста, не применяйте их самостоятельно», — призвала собеседница «Радио 1».

Стандартное ОРВИ требует исключительно симптоматического лечения: горячий чай, средства для снижения температуры и облегчения головной боли. Главные условия выздоровления — покой для больного и регулярное проветривание помещения. Заболевшего родственника нужно освободить от любых физических нагрузок, заключила медик.

Напомним врач рассказала, какие лекарства нельзя бросать раньше срока. По её словам, самостоятельная отмена препаратов опасна для здоровья.