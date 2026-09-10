Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 14:56

Антибиотики не работают? Инфекционист объяснил тонкости лечения устойчивого туберкулёза

Врач Вознесенский: Устойчивый туберкулёз требует индивидуального лечения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

При устойчивом к антибиотикам туберкулёзе лечение подбирают индивидуально для каждого пациента, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, одни микобактерии могут быть невосприимчивы только к определённым лекарствам, а другие обладают более широкой резистентностью.

Если обычная терапия оказывается недостаточно эффективной, медики подключают препараты второй линии и резервные средства. Туберкулёз чаще всего передаётся воздушно-капельным путём, однако контакт с больным сам по себе ещё не означает заражения.

Миф о «болезни бедноты» рухнул: Где туберкулёз может подстеречь офисного работника – отвечает пульмонолог
Миф о «болезни бедноты» рухнул: Где туберкулёз может подстеречь офисного работника – отвечает пульмонолог

«Для этого нужны предрасполагающие факторы: сниженный иммунитет, наличие других сопутствующих заболеваний», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

Для своевременного выявления заболевания он рекомендовал ежегодно проходить флюорографию. Исследование позволяет заметить признаки туберкулёза ещё до появления выраженных симптомов и направить человека на дополнительную диагностику.

Дело в размножении: чем опасен туберкулёз-мутант EurA1.1, который начинается как грипп
Дело в размножении: чем опасен туберкулёз-мутант EurA1.1, который начинается как грипп

Ранее в России выявили штамм туберкулёза EurA1.1, устойчивый к нескольким антибиотикам. Однако лекарственная устойчивость не означает невозможность лечения, уверены специалисты.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar