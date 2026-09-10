Антибиотики не работают? Инфекционист объяснил тонкости лечения устойчивого туберкулёза

При устойчивом к антибиотикам туберкулёзе лечение подбирают индивидуально для каждого пациента, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, одни микобактерии могут быть невосприимчивы только к определённым лекарствам, а другие обладают более широкой резистентностью.

Если обычная терапия оказывается недостаточно эффективной, медики подключают препараты второй линии и резервные средства. Туберкулёз чаще всего передаётся воздушно-капельным путём, однако контакт с больным сам по себе ещё не означает заражения.

«Для этого нужны предрасполагающие факторы: сниженный иммунитет, наличие других сопутствующих заболеваний», — отметил эксперт в беседе с 360.ru.

Для своевременного выявления заболевания он рекомендовал ежегодно проходить флюорографию. Исследование позволяет заметить признаки туберкулёза ещё до появления выраженных симптомов и направить человека на дополнительную диагностику.

Ранее в России выявили штамм туберкулёза EurA1.1, устойчивый к нескольким антибиотикам. Однако лекарственная устойчивость не означает невозможность лечения, уверены специалисты.