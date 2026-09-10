Дело в размножении: чем опасен туберкулёз-мутант EurA1.1, который начинается как грипп

Защититься от туберкулёза на 100% бытовыми методами невозможно, поэтому при появлении затяжного кашля важно обратиться к врачу, рассказал доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, на ранних стадиях заболевание можно спутать с гриппом или ОРВИ.

Отличить туберкулёзный кашель от гриппозного или аллергического самостоятельно невозможно, предупредили специалист. Однако появление новых штаммов — естественный процесс: микроорганизмы постоянно меняются и приспосабливаются к окружающей среде, поэтому сам факт обнаружения варианта EurA1.1 не говорит о чрезвычайной ситуации.

«Это механизм приспособления. Если новый штамм получает преимущество в размножении, он начинает распространяться. Ничего особенного в появлении EurA1.1 нет», — уверен медик.

Снизить риск заражения помогают внимательное отношение к здоровью, соблюдение правил гигиены и поддержание нормальной работы иммунной системы. При необходимости врач может оценить состояние пациента и направить его на обследование, отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Ранее в России выявили штамм туберкулёза EurA1.1, устойчивый к нескольким антибиотикам. Его образцы обнаруживали в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии. При этом специалисты подчёркивают, что лекарственная устойчивость не означает невозможность лечения.