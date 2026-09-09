Не новый и под контролем: Минздрав оценил устойчивый штамм туберкулёза EurA1.1

Российская система здравоохранения располагает необходимыми средствами для борьбы со штаммом туберкулёза EurA1.1. Об этом заявил первый заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов.

Специалист подчеркнул, что эта разновидность возбудителя известна давно. В России её впервые обнаружили ещё в 2006 году, позднее EurA1.1 фиксировали в северо-западных регионах страны, а также в Белоруссии и Латвии.

По словам Тестова, действующие клинические рекомендации предусматривают актуальные схемы химиотерапии с высоким уровнем доказательности. Технологии, позволяющие быстро определять устойчивость возбудителя к препаратам, внедрены во всех российских регионах.

Ранее сообщалось о распространении в России EurA1.1, устойчивого к некоторым лекарствам. После публикации Минздрав обратил внимание, что речь не идёт о новом для страны штамме.

Таким образом, медики располагают как схемами лечения, так и средствами оперативного выявления лекарственной резистентности. Именно на эти возможности российской системы здравоохранения указал представитель профильного центра Минздрава.

Утром 9 сентября Life.ru рассказывал о выявлении в России генетической линии EurA1.1. Эксперты отмечали, что устойчивость к антибиотикам сама по себе не означает неизлечимость инфекции: для терапии необходимо определить чувствительность возбудителя к препаратам и подобрать подходящую схему.