Кардиолог разнёс миф о «безопасной рюмке»: сердце рискует даже от малых доз

Даже небольшое количество алкоголя способно спровоцировать нарушения сердечного ритма, включая опасные для жизни состояния. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор центра, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.

«Алкоголь лучше вообще не употреблять в силу того, что так называемой безопасной нормы не существует. Потребление алкоголя даже в небольших дозах может привести к развитию нарушений сердечного ритма, в том числе и жизнеопасных», — сказал он.

Особенно осторожными следует быть людям, у которых уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Спиртное способно ухудшить состояние при таких патологиях, в том числе при хронической сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что связь между питанием и риском развития онкологических заболеваний действительно существует, однако выделить конкретное блюдо, которое само по себе способно стать причиной рака, невозможно. Вероятность появления заболевания формируется не из-за одного продукта, а под воздействием целого комплекса факторов.