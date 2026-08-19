Сердцебиение, пот и раннее пробуждение: Как алкоголь маскирует бессонницу

Алкоголь действительно может ускорить засыпание, но это не делает его снотворным. Врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский объяснил Life.ru, почему после вечернего употребления могут возникать ранние пробуждения и тревога.

После вечернего употребления человек иногда засыпает быстрее из-за седативного действия алкоголя. Этот эффект легко принять за лечение бессонницы. Однако естественная архитектура сна меняется: чередование фаз нарушается, дыхание может становиться менее стабильным, а восстановление нервной системы оказывается неполным. Продолжительность сна и его качество перестают совпадать. Антон Рудковский Врач-психиатр-нарколог клиники АлкоСпас

Во второй половине ночи концентрация алкоголя снижается, а тормозящее действие сменяется реакцией возбуждения. Человек может проснуться раньше времени и почувствовать сердцебиение, сухость во рту, потливость, внутреннюю дрожь или тревогу.

После нескольких таких ночей появляется дневная усталость, а вечером может возникнуть желание снова употребить спиртное, чтобы быстрее заснуть. Так формируется замкнутый круг: для прежнего эффекта требуется больше алкоголя, сон ухудшается, а тревога становится заметнее.

Если зависимость уже развивается, ночные и утренние симптомы могут быть связаны не только с нарушением сна, но и с синдромом отмены. Самостоятельно определить причину по одному признаку нельзя, подчеркнул Рудковский.

Особенно опасно сочетать алкоголь с препаратами для сна, успокоительными или обезболивающими без согласования с врачом. Их седативное действие может суммироваться, повышая риск нарушения дыхания, падений и спутанности сознания. Храп с остановками дыхания, выраженная одышка, судороги, потеря сознания или резкое ухудшение состояния требуют срочной медицинской помощи.

«Если ранние пробуждения повторяются, полезно в течение двух недель отмечать время употребления, количество алкоголя, засыпание и утреннее самочувствие. Такая запись часто делает связь очевидной. Но при регулярном тяжёлом употреблении не следует резко прекращать его без оценки врача: безопасная стратегия зависит от риска синдрома отмены. Настоящее лечение сна начинается с поиска причины, а не с вечернего бокала», — заключил нарколог.

Ранее Life.ru рассказал, что регулярное употребление алкоголя может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, в том числе повышать артериальное давление и увеличивать риск нарушений сердечного ритма. Также спиртное ухудшает свёртываемость крови, делая её более густой и вязкой, увеличивая уровень тромбоцитов и риск образования тромбов, которые могут закупорить артерию и привести к ишемическому инсульту.