Пиво больше не глядит игриво: Россияне перешли на сидры и медовуху

За первые семь месяцев 2026 года в России продали 527,8 млн декалитров алкогольной продукции — на 2% меньше, чем годом ранее. Особенно заметно спрос снизился на некоторые виды вина и напитки брожения. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля, которые приводит «Коммерсант».

Реализация виноградных вин сократилась на 2,8%, до 31,3 млн дал, плодовых — сразу на 36,4%, до 1 млн дал. Ликёрные вина потеряли 6,3%. Исключением стало игристое: его купили на 3,7% больше — 11,8 млн дал.

Среди крепкого алкоголя наиболее заметно прибавили ликёро-водочные изделия — плюс 11,4%, до 11,4 млн дал. Объём водки практически не изменился и составил 41,4 млн дал, а коньяка продали на 2,3% меньше. В целом категория напитков крепче 9 градусов выросла на 1,4%.

Пиво, напротив, показало снижение на 2,6%, до 351,3 млн дал, пивные напитки — на 3,8%. Самая заметная положительная динамика среди напитков брожения у сидра: его реализация подскочила на 26,2%, до 6,4 млн дал. Медовуха прибавила 7%, а пуаре потерял почти 26%.

Ещё резче алкоголь просел в общепите. В первом полугодии рестораны, бары и другие заведения сократили его реализацию на 42,4%, до 818,3 тыс. дал. У винодельческой продукции падение достигло 44,8%. Участники рынка связывали это с закрытием заведений, снижением трафика и стремлением посетителей экономить на напитках.

Ранее Life.ru рассказывал, почему рост акцизов уже изменил структуру российского алкогольного рынка. Эксперт Павел Шапкин отмечал, что сильнее всего изменения ударили по слабоалкогольным коктейлям, плодовым винам и виноградосодержащей продукции, а часть производителей начала переходить в другие категории.