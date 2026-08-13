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13 августа, 08:23

Пиво больше не глядит игриво: Россияне перешли на сидры и медовуху

Продажи алкоголя в 2026 году в России снизились на 2%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PreechaB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PreechaB

За первые семь месяцев 2026 года в России продали 527,8 млн декалитров алкогольной продукции — на 2% меньше, чем годом ранее. Особенно заметно спрос снизился на некоторые виды вина и напитки брожения. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля, которые приводит «Коммерсант».

Реализация виноградных вин сократилась на 2,8%, до 31,3 млн дал, плодовых — сразу на 36,4%, до 1 млн дал. Ликёрные вина потеряли 6,3%. Исключением стало игристое: его купили на 3,7% больше — 11,8 млн дал.

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Среди крепкого алкоголя наиболее заметно прибавили ликёро-водочные изделия — плюс 11,4%, до 11,4 млн дал. Объём водки практически не изменился и составил 41,4 млн дал, а коньяка продали на 2,3% меньше. В целом категория напитков крепче 9 градусов выросла на 1,4%.

Пиво, напротив, показало снижение на 2,6%, до 351,3 млн дал, пивные напитки — на 3,8%. Самая заметная положительная динамика среди напитков брожения у сидра: его реализация подскочила на 26,2%, до 6,4 млн дал. Медовуха прибавила 7%, а пуаре потерял почти 26%.

Ещё резче алкоголь просел в общепите. В первом полугодии рестораны, бары и другие заведения сократили его реализацию на 42,4%, до 818,3 тыс. дал. У винодельческой продукции падение достигло 44,8%. Участники рынка связывали это с закрытием заведений, снижением трафика и стремлением посетителей экономить на напитках.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему рост акцизов уже изменил структуру российского алкогольного рынка. Эксперт Павел Шапкин отмечал, что сильнее всего изменения ударили по слабоалкогольным коктейлям, плодовым винам и виноградосодержащей продукции, а часть производителей начала переходить в другие категории.

Больше новостей о потребительском рынке, ценах и бизнесе — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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