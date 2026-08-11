Выше акцизы — ниже спрос: Почему из магазинов пропали некоторые виды алкоголя

Резкое повышение акцизов сделало производство ряда алкогольных напитков в России невыгодным, заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, сильнее всего это ударило по слабоалкогольным коктейлям, плодовым винам и виноградосодержащей продукции.

Выпуск слабоалкогольных напитков за январь-июль сократился на 46,5%. После изменения системы налогообложения акциз для этой категории вырос в несколько раз, из-за чего готовые коктейли стали заметно дороже пива и других конкурирующих напитков.

Схожая ситуация сложилась с плодовыми винами и виноградосодержащими напитками: их выпуск просел примерно на треть и 45% соответственно. Часть производителей начала переводить продукцию в категории сидра и пивных напитков, где налоговая нагрузка ниже.

Собеседник URA.ru связывает общее снижение алкогольного рынка не только с ценами, но и с изменением привычек россиян. Молодёжь всё реже выбирает спиртное, а высокая стоимость дополнительно сокращает спрос.

Напомним, продажи алкоголя в России в мае снизились более чем на 6%. Среди причин эксперты называли подорожание продукции после повышения акцизов и минимальных розничных цен.