«Сахар — макияж для вина»: Россияне массово переходят на брют и экстра-брют

В России растёт популярность сухих игристых вин — особенно брютов и экстра-брютов. Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич подтвердил, что долгосрочная тенденция в сторону брютов действительно есть. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

По его словам, игристое вино становится повседневным напитком, а брют — более универсальной формой потребления: его можно пить и с едой, и отдельно. При этом резкого скачка на рынке нет — рядом с брютами всё ещё востребованы полусладкие вина.

Винный эксперт и критик Денис Руденко добавил, что потребление брютов растёт каждый год. Он напомнил, что ещё 20 лет назад доля брютов на рынке была меньше 10%, а полусладкие вина занимали больше 70%. Но с ростом качества российской продукции ситуация изменилась.

«Сахар — это мощный маскировщик недостатков. Чтобы производить качественный брют, нужна отлаженная технология, стабильность и воспроизводимость результата. Сейчас многие российские винодельни оснащены по последнему слову техники, качество брютов выросло, и пить их стало гораздо приятнее», — объяснил Руденко.

Вторая причина — изменение потребительских привычек. Люди стали сознательно отказываться от сахара, опасаясь набора веса и других последствий. Поэтому брют, как менее сладкий напиток, оказывается в выигрыше. Так что рост его популярности связан не только с технологиями, но и с новыми пищевыми трендами.

При этом потребление алкоголя в России упало до минимума с конца 1990-х. В 2025 году показатель составил 8,06 литра чистого спирта на человека, а в 2026-м, по прогнозам, опустится до 7,77 литра — это станет рекордом за последние десятилетия. С начала года снизились продажи почти всех видов алкоголя. Особенно сильно упал спрос на коньяк и водку — на 6% и 2,5% соответственно. При этом выросли продажи ликёров и игристого. Россияне стали пить меньше и крепкого, и за раз — дозы тоже уменьшились.