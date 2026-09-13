Привычка аукнется болью: Любителей сидеть нога на ногу предупредили о последствиях

Долгое сидение нога на ногу может перегружать позвоночник, мешать нормальному кровообращению и провоцировать отёки. Такое заявление сделал в беседе с «Газета.ru» травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов.

«Одна из главных причин отказаться от привычки подолгу сидеть в позе «нога на ногу» связана с её влиянием на осанку. Когда человек долго находится в таком положении, смещается ось позвоночника, а нагрузка на мышцы спины возрастает. Им приходится постоянно компенсировать это смещение, что со временем приводит к перенапряжению и появлению болевых ощущений. Кроме того, неправильная осанка создает дополнительное давление на межпозвонковые диски, способствуя их преждевременному износу и повышая риск развития хронической боли в спине», — объяснил он.

Похожую нагрузку создают сутулость и сильный наклон головы вперёд при работе за компьютером. Эти привычки тоже нарушают нормальную осанку. В результате вероятность ортопедических проблем возрастает.

Ещё один риск связан с сосудами и нервами. Продолжительное скрещивание ног способно временно затруднить венозный отток, вызвать отёчность и повысить артериальное давление. У людей с заболеваниями вен застой крови также относится к факторам риска тромбообразования.

Игнатов советует каждый час вставать из-за стола и делать лёгкую разминку. Спину лучше держать прямо, располагая голову, плечи и таз на одной линии. Само положение нога на ногу допустимо время от времени, однако надолго оставаться в нём врач не рекомендует.

Для поддержки венозного кровообращения специалист также советует больше ходить пешком. Полезными вариантами нагрузки он назвал плавание, скандинавскую ходьбу и умеренные занятия в фитнес-зале. Главное — регулярно менять положение тела и избегать многочасовой неподвижности.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская предупредила о вреде длительного сидения на корточках у мангала. По её словам, такая поза негативно отражается на венах, суставах и позвоночнике. Специалист отметила, что человеческий организм приспособлен к движению. Любая продолжительная неподвижность создаёт дополнительную нагрузку сразу на несколько систем. В первую очередь страдают венозная система нижних конечностей и опорно-двигательный аппарат.