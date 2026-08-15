Шашлык и кортаны позвоночнику вредны: Врач рассказал, как не заработать варикоз, сидя у мангала

Долгое сидение на корточках перед мангалом может навредить венам, суставам и позвоночнику. Об этом «Газете.ru» рассказала травматолог-ортопед Антонина Завадская.

По словам специалиста, организм человека приспособлен к движению, поэтому продолжительная неподвижность создаёт дополнительную нагрузку сразу на несколько систем.

«Длительное пребывание в статичном положении в целом не является физиологичным для человека. Наш организм приспособлен к движению, поэтому любая продолжительная неподвижность негативно сказывается сразу на нескольких системах организма. В первую очередь страдают венозная система нижних конечностей и опорно-двигательный аппарат», — объяснила она.

В такой позе повышается внутрибрюшное давление, из-за чего растёт нагрузка на сосуды ног. Это может привести к тяжести, отёкам и онемению, а при регулярном повторении — повысить риск варикозной болезни и хронической венозной недостаточности.

Одновременно страдают коленные, тазобедренные и голеностопные суставы, а мышцы спины вынуждены долго удерживать корпус в неудобном положении. В результате могут появиться боли в шее и пояснице или обостриться уже имеющиеся проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Неприятные ощущения возможны и при резком вставании. По словам ортопеда, изменение кровотока способно вызвать дополнительный стресс для организма, особенно у людей с уже существующими нарушениями кровоснабжения головного мозга.

Ранее остеопат Кристина Елисеева назвала пять повседневных привычек, которые постепенно вредят позвоночнику. Среди них — неудобные позы и длительное нахождение тела в неправильном положении, способные со временем привести к нарушениям осанки и болям в спине.