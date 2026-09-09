Грейпфрут, зелень и молоко: Life.ru узнал, что нельзя есть и пить во время приёма препаратов
Провизор Павлова: Грейпфрутовый сок блокирует фермент, расщепляющий лекарства
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Привычные продукты и напитки могут менять действие лекарств. Провизор аптечной сети «Столички» Ольга Павлова рассказала Life.ru, какие самые распространённые продукты питания могут снижать или усиливать действие препаратов и почему это происходит.
По словам эксперта, самый опасный продукт в этом смысле — грейпфрутовый сок. Он блокирует фермент в печени, который отвечает за метаболизм многих лекарств. Препарат не выводится, а накапливается, и его концентрация может вырасти в несколько раз. При этом достаточно одного стакана сока, чтобы эффект сохранялся несколько дней.
Лучше не пить грейпфрутовый сок и не есть грейпфруты, особенно если вы принимаете препараты для снижения холестерина, в частности статины, сердечные средства и иммунодепрессанты.
Вторая группа — продукты, богатые витамином К: шпинат, брокколи, любая зелень. Они ослабляют действие разжижающих кровь препаратов, таких как варфарин. Но здесь важен не сам факт употребления, а резкое изменение количества. Если человек каждый день ест салат с зеленью, организм адаптируется, и врач подбирает дозу под этот рацион. Опасность возникает, когда пациент внезапно добавляет в меню зелёные смузи или, наоборот, исключает овощи. Тогда уровень витамина К меняется, и доза лекарства становится либо недостаточной, либо избыточной.
Ещё одна группа — молочные продукты. Кальций и магний из них связываются с некоторыми антибиотиками, например тетрациклинами и фторхинолонами, образуют нерастворимые соединения, и лекарство просто не всасывается. Эффективность лечения в таком случае снижается, и получается, что человек пьёт таблетки впустую.
Для жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) и, например, противогрибкового итраконазола, жир в пище — помощник: без него они просто не усваиваются. Поэтому такие лекарства нужно принимать с едой, желательно с маслом или молочными продуктами.
Для других препаратов жирная еда, наоборот, замедляет всасывание. Это касается многих антибиотиков и некоторых лекарств от давления. В результате концентрация действующего вещества в крови оказывается ниже ожидаемой, и эффект лечения снижается.
Третья группа — препараты, которые вообще не рекомендуется сочетать с пищей, тем более жирной, потому что она может усилить их всасывание сверх нормы и привести к передозировке. Но таких лекарств немного, и в инструкции к ним всегда есть прямое указание.
Кофеин сам по себе стимулирует нервную и сердечно-сосудистую системы. Если запивать кофе препараты с похожим действием, например бронхолитики от астмы или некоторые антидепрессанты, то можно получить выраженное сердцебиение, дрожь в руках и бессонницу. Чай — другая история. Его дубильные вещества и танины связывают железо и кальций в кишечнике, мешая их всасыванию. Поэтому, если запивать препараты железа чаем, лечение анемии может оказаться малоэффективным. То же самое касается сочетания чая, особенно с молоком, и антибактериальных препаратов.
«Почему алкоголь категорически не рекомендуется совмещать с большинством лекарственных средств? Потому что алкоголь содержит этиловый спирт, а это уже полноценное химическое вещество, которое активно вмешивается в работу лекарств. Самые опасные взаимодействия происходят при сочетании алкоголя со снотворными, антидепрессантами, парацетамолом, препаратами от давления», — отмечает специалист.
В зависимости от препарата алкоголь может усиливать или ослаблять действие лекарственного средства. Кроме того, спирт создаёт двойную нагрузку на печень, которая и так занята переработкой лекарственных средств. И это касается также пива и вина.
Первое и самое главное — всегда читайте инструкцию. Там указано, когда принимать препарат, чем можно и чем нельзя запивать, а также то, как взаимодействуют лекарства друг с другом. Запивайте лекарства только водой, если в инструкции не разрешено иное. Кофе и чай, конечно, можно пить, но с интервалом 1–2 часа до или после приёма. Ну и соблюдайте интервал с едой. Если написано «натощак», значит за час до еды или через два часа после. Если «во время еды», принимайте с первыми ложками. Рацион, кстати, тоже желательно не менять резко во время лечения. Помните про взаимодействия с некоторыми продуктами. Алкоголь исключите полностью на весь курс лечения.
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