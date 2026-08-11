Леденец или лекарство? Провизор рассказала, какие таблетки от боли в горле реально работают

Таблетки от боли в горле действуют по-разному. Одни уменьшают неприятные ощущения, другие борются с болезнетворными микроорганизмами, третьи снимают воспаление. Поэтому при выборе средства в первую очередь следует обращать внимание на действующие вещества. Об этом Life.ru рассказала провизор аптек «Столички» Наталья Морозова.

По словам эксперта, если горло только начинает болеть и есть чувство першения, могут подойти средства с антисептиками, например с хлоргексидином, цетилпиридиния хлоридом или амилметакрезолом. В некоторые таблетки добавляют тиротрицин — местный антибиотик, который устраняет патогенные бактерии.

Если боль сильная и вам трудно глотать, обратите внимание на препараты с анестетиками, например с лидокаином или бензокаином. Они временно снижают чувствительность слизистой и облегчают неприятные ощущения. Есть и таблетки с противовоспалительными компонентами, например флурбипрофеном. Они уменьшают воспаление в горле, поэтому боль постепенно становится слабее. Наталья Морозова Провизор аптек «Столички»

Таблетки для рассасывания бывают простыми и комбинированными. В первых обычно одно действующее вещество, которое решает конкретную задачу, например помогает снять боль или уменьшить воспаление. Во вторых сочетаются сразу несколько компонентов, поэтому они могут одновременно облегчать боль, уменьшать воспаление и бороться с болезнетворными микроорганизмами.

«Например, в одной таблетке может быть флурбипрофен для снижения боли и воспаления и цетилпиридиния хлорид для борьбы с микроорганизмами. В других препаратах могут вместе работать антибиотик, антисептик и анестетик. Такая комбинация не только воздействует на бактерии, но и может помочь быстрее избавиться от дискомфорта», — отмечает специалист.

Однако больше действующих веществ не всегда означает более выраженный эффект. Каждый компонент выполняет свою роль, поэтому ориентироваться стоит на симптомы, и обязательно на возраст, беременность, грудное вскармливание и хронические заболевания, указанные в противопоказаниях.

В состав таблеток часто входят дополнительные компоненты: ментол, мёд, экстракты шалфея или эвкалипта. Они могут уменьшать дискомфорт в горле, создавать ощущение прохлады или делать вкус приятнее. Но основной эффект зависит не от этих добавок, а от действующих веществ.

Ещё одно отличие — форма препарата. Одни больше похожи на леденцы, другие — на обычные прессованные таблетки. На лечебный эффект это никак не влияет, выбирайте то, что вам больше нравится.

Одна из самых частых ошибок — выбирать таблетки по совету знакомых или потому, что они уже однажды помогли. Помните, что боль в горле возникает по разным причинам, поэтому средство, которое подошло в одной ситуации, может оказаться не самым подходящим в другой.

Следующая распространённая ошибка — не следовать инструкции и слишком часто рассасывать таблетки. Это не ускорит выздоровление, зато может вызвать неприятные побочные эффекты: раздражение слизистой, аллергическую реакцию или онемение во рту, если в составе есть местный анестетик. Некоторые разжёвывают таблетку или сразу её проглатывают. Так делать не стоит: она рассчитана на медленное рассасывание. Чем дольше действующие вещества остаются на слизистой, тем лучше они работают.

«И главное — не пытайтесь лечиться только таблетками для рассасывания, если состояние ухудшается. Высокая температура, сильная боль в горле, гнойный налёт на миндалинах, затруднённое дыхание — повод обратиться к врачу. В таких случаях важно не просто снять симптомы, а выяснить причину болезни», — заключила собеседница Life.ru.

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