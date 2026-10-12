Магнитные бури 12–14 октября: Земля пережила шторм G3, но графики снова краснеют. Когда продолжение?

Ещё недавно солнечные вспышки казались далёкими событиями, за которыми можно следить по снимкам из космоса. Но на выходных их последствия добрались до Земли: магнитосферу накрыл мощный геошторм, а полярные сияния распространились далеко за пределы привычных северных широт.

Теперь внимание приковано к началу новой недели. Возможна ли магнитная буря сегодня, станет ли передышка устойчивой и когда возможен очередной скачок активности? Life.ru разбирает прогноз магнитных бурь на 12, 13 и 14 октября от ИКИ РАН: за какими часами следить и чего ждать в Москве.

Что произошло на Солнце и почему Землю накрыла магнитная буря

Что произошло на Солнце, почему Землю накрыла магнитная буря и ждать ли ещё одну? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Life.ru уже сообщал о вспышке M6.7, произошедшей 8 октября. Она стала самой мощной с конца августа. На следующий день специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили о трёх облаках плазмы, двигавшихся к Земле. Два из них, выброшенные 7 и 8 октября, по расчётам должны были объединиться по пути к планете.

Вечером 10 октября угроза обернулась реальным геоштормом. Примерно с 20:00 мск учёные регистрировали магнитную бурю, которая достигла G3 — сильного уровня. По данным лаборатории, сопоставимое событие в последний раз наблюдалось 4 июля. Связь шторма с недавней солнечной активностью специалисты ИКИ РАН подтвердили прямо: «Событие вызвано приходом к Земле облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе наблюдавшегося в начале недели сильного всплеска солнечной активности».

К утру 12 октября вспышечная активность заметно снизилась: за текущие сутки была зарегистрирована только одна вспышка C1.1, с максимумом в 05:02 мск. Однако судить о предстоящих магнитных бурях исключительно по новым вспышкам нельзя. Для ближайших дней лаборатория ИКИ РАН публикует отдельный геомагнитный прогноз. Чего ждать?

Прогноз магнитных бурь на 12, 13 и 14 октября 2026 года

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 12–14 октября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря сегодня, 12 октября? В расчёте на сутки Kp меняется примерно от 1,7 до 3,7. С 12:00 до 18:00 ожидается около Kp 2,3, с 18:00 до 21:00 — Kp 2,7. Самый высокий столбец приходится на поздний вечер, с 21:00 до полуночи, когда индекс поднимется примерно до 3,7. При этом вероятность магнитной бури в понедельник 12 октября составляет 31%. Спокойному состоянию магнитосферы отводится 44%, возбуждённому — 25%. Поэтому прогноз на понедельник даёт основания рассчитывать на передышку, но не гарантирует полного отсутствия возмущений.

Будет ли магнитная буря в Москве 13 октября? Вторник начнётся с жёлтого столбца: с 00:00 до 03:00 мск прогнозируется Kp 4. Это возбуждённое состояние магнитосферы, ещё ниже порога магнитной бури, которая начинается с Kp 5. Затем, согласно рассчётам ИКИ РАН, индекс снизится: утром он будет находиться примерно в пределах 2,7–3,3, а с 12:00 до 18:00 — около 2,3. К позднему вечеру ожидается новый подъём до 3,7. Именно на 13 октября приходится самая высокая вероятность магнитной бури — 55%. Ещё 35% отводится возбуждённому состоянию, а спокойному — лишь 10%.

Прогноз магнитных бурь 12, 13, 14 октября 2026 года — официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря 14 октября? В среду на основном графике появляется красный столбец. С полуночи до 06:00 мск ожидается Kp 4, затем, с 06:00 до 09:00, показатель поднимется примерно до 4,7. С 09:00 до 12:00 прогнозируется Kp 5 — магнитная буря уровня G1. Это самый высокий показатель за рассматриваемые дни. После полудня ожидается ослабление: с 12:00 до 15:00 Kp снизится примерно до 4,3, с 15:00 до 18:00 — до четырёх. Вечером столбцы вернутся в зелёную зону: около 3,7 с 18:00 и 3,3 с 21:00. Суточная вероятность магнитной бури 14 октября составляет 26%, возбуждённого состояния — 25%, спокойного — 49%.

Когда ждать пика магнитной бури

По обновлённому графику магнитный бурь ИКИ РАН на три дня главный период ожидаемой магнитной бури в Москве приходится на утро 14 октября, с 09:00 до 12:00 по Москве. Уже с начала среды возможны заметные возмущения, которые сохранятся и после прогнозируемого пика. При этом максимальную суточную вероятность бури лаборатория солнечной астрономии указывает на 13 октября с вероятностью в 55%.

Повторения недавнего шторма G3 этот график пока не обещает: его максимум соответствует слабой буре G1. Но после неспокойных выходных прогноз магнитных бурь стоит проверять повторно — никогда не угадаешь, что Солнце выкинет и какими последствиями это обернётся потом на Земле. А чтобы заранее отметить для себя другие потенциально неспокойные даты, Life.ru собрал календарь магнитных бурь на весь октябрь 2026 года.