Два облака солнечной плазмы могут объединиться и ударить по Земле 11 октября

В воскресенье, 11 октября, Землю может накрыть вторая за неделю магнитная буря умеренного уровня G2. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, уточнив, что причиной возмущений станут два облака плазмы, выброшенные Солнцем 7 и 8 октября.

По расчётам специалистов, оба облака по пути к Земле должны объединиться в одну структуру. Её столкновение с магнитосферой планеты ожидается примерно в середине воскресного дня.

«Два других облака, покинувших Солнце с интервалом в сутки 7 и 8 октября (второе — после вчерашней самой сильной вспышки этой осени), по прогнозам должны слиться по пути к Земле в одну структуру и совместно ударить по планете в воскресенье в середине дня», — говорится в сообщении лаборатории.

При этом первая магнитная буря уровня G2 ожидается уже вечером пятницы, 9 октября. Её должно вызвать другое облако плазмы, прибытие которого прогнозируется после 18:00 по московскому времени.

Всего к Земле движутся три выброса солнечного вещества. Учёные предварительно оценивают обе ожидаемые бури как умеренные, однако их интенсивность и точное время начала могут измениться по мере поступления новых данных.

Уровень G2 соответствует второй ступени пятибалльной шкалы геомагнитных бурь. Такие возмущения способны влиять на работу спутников и радиосвязь, а также создавать условия для появления полярных сияний в более низких широтах.

Ранее Life.ru сообщал о самой мощной за полтора месяца вспышке на Солнце. Событие класса M6.7 произошло 8 октября сравнительно близко к центру солнечного диска. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышка стала сильнейшей с 25 августа, когда зарегистрировали событие уровня M6.9. Первоначально специалисты не обнаружили признаков выброса вещества в сторону Земли, однако продолжили изучать снимки, чтобы оценить возможные последствия для нашей планеты.