Магнитные бури 8–10 октября: На Землю надвигается геошторм уровня Kp 6. Когда накроет Москву? Оглавление Что произошло на Солнце и почему Землю ждёт магнитная буря Прогноз магнитных бурь на 8, 9 и 10 октября 2026 года Так когда магнитная буря будет сильнее всего Что делать метеозависимым перед магнитной бурей и во время неё Солнце выпустило плазму в сторону Земли, и теперь последствия недавних взрывов приближаются к планете. Прогноз магнитных бурь на 8–10 октября от ИКИ РАН заставляет следить за часами: когда магнитосфера примет удар и насколько тяжёлой окажется эта встряска для Москвы? Магнитные бури 8–10 октября: На Землю надвигается геошторм уровня Kp 6. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Солнечное затишье закончилось взрывами, с последствиями которых Земле только предстоит столкнуться. Пока мы обсуждали новые вспышки, выброшенное вещество продолжало двигаться через космос. Теперь вопрос о магнитной буре звучит гораздо тревожнее: до встречи с плазменным облаком остаётся всё меньше времени.

Даже снижение активности на самой звезде уже не отменит выброс, который произошёл раньше. Солнце может снова выглядеть притихшим, пока его плазма приближается к нашей планете. Угроза геомагнитного шторма получила подтверждение в расчётах учёных. Когда ждать магнитную бурю в Москве и за какими часами следить особенно внимательно — разбираемся по свежим данным ИКИ РАН.

Что произошло на Солнце и почему Землю ждёт магнитная буря

Почему Землю накроет магнитная буря уровня G2 и когда. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Life.ru уже рассказывал о сильной вспышке M1.0 вечером 5 октября. Её максимум пришёлся на 21:48 мск. На следующий день серия продолжилась: издание сообщило о новой вспышке класса M, которую Институт прикладной геофизики оценил как M1.8. Связь предстоящей магнитной бури с выбросом плазмы подтвердили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. В сообщении от 6 октября они описали вспышки M1.9 и M1.4 и как минимум два крупных облака вещества, выброшенных в сторону Земли.

На следующий день появился уточнённый расчёт движения плазмы: облако от дневного выброса 6 октября должно добраться до Земли утром пятницы, 9 октября. «Бури, согласно расчетам, продлятся от 10 до 12 часов (что мало) и не превысят умеренного уровня G2», — сообщили учёные. К этому моменту мощность новых вспышек уже снизилась до класса C. Однако ранее выброшенное облако плазмы уже не остановить. Так когда на Земле начнётся магнитная буря и какой силы?

Прогноз магнитных бурь на 8, 9 и 10 октября 2026 года

Официальный прогноз магнитных бурь на 8–10 октября 2026 года. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Будет ли магнитная буря сегодня, 8 октября? Четверг пока остаётся затишьем перед ожидаемым приходом плазмы. На графике ИКИ РАН индекс Kp в течение дня находится в пределах 1–2,6: максимальный столбец приходится на 00:00–03:00, днём показатель снижается до единицы, а вечером ожидается около 1,5. Все интервалы остаются зелёными. Вероятность магнитной бури составляет 3%. Спокойному состоянию магнитосферы отводится 87%, возбуждённому — 10%.

Будет ли магнитная буря в Москве 9 октября? В пятницу магнитосфера, согласно расчёту астрономов, резко выйдет из спокойного состояния. В первые шесть часов Kp ещё будет спокойным, а потом резко, в интервале 06:00–09:00 по мск, поднимется до Kp 5, а это уже соответствует магнитной буре G1. С 09:00 до 12:00 по Москве ожидается временное ослабление до Kp 4,3. Затем последует новый подъём: в интервале 12:00–15:00 показатель достигнет Kp 5,7 — почти Kp 6. Это самый высокий столбец всего трёхдневного прогноза от ИКИ РАН, и такая сила возмущений соответствует магнитной буре уровня G2. После 15:00 Kp снизится до четырёх, а с 18:00 — до трёх. Вероятность магнитной бури 9 октября достигает 80%, оставшиеся 20% отводятся возбуждённой магнитосфере. Зелёного сектора в суточной диаграмме нет.

Вероятности магнитных бурь от ИКИ РАН на три дня. Диаграммы © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Будет ли магнитная буря 10 октября? В субботу магнитосфера начнёт восстанавливаться, но ночь ещё останется неспокойной. С 00:00 до 06:00 по мск прогнозируется Kp 4 — возбуждённое состояние. Затем показатель снизится до 3,6, с 09:00 до 15:00 будет держаться возле Kp 3, а к вечеру опустится до Kp 2. Вероятность магнитной бури 10 октября составляет 36%. На возбуждённое состояние приходится 40%, на спокойное — 24%. Красных столбцов на основном графике субботы нет, однако вероятностная диаграмма сохраняет заметный риск шторма.

Так когда магнитная буря будет сильнее всего

Главный период ожидаемой магнитной бури в Москве приходится на утро и день 9 октября. Первый интервал начнётся в 06:00, а самый высокий Kp с уровнем магнитной бури G2 прогнозируется с 12:00 до 15:00. В ночь на 10 октября сохранятся возмущения, после которых графики ИКИ РАН показывают постепенный спад.

Что делать метеозависимым перед магнитной бурей и во время неё

Life.ru напоминает, как вести себя метеозависимым за день до магнитной бури и непосредственно во время геошторма. Основное внимание стоит уделить сну, питанию и привычному лечению. Эти меры помогают уменьшить известные провоцирующие факторы головной боли; доказанным способом защиты от магнитных бурь они не являются.

Накануне магнитной бури Выспитесь без резкой смены режима. Ложитесь в привычное время, оставьте достаточно часов для сна и отложите ночные посиделки. Недосып и усталость могут провоцировать мигрень.

Ложитесь в привычное время, оставьте достаточно часов для сна и отложите ночные посиделки. Недосып и усталость могут провоцировать мигрень. Не пропускайте еду и пейте воду в течение дня. Голод и обезвоживание способны вызвать головную боль независимо от космической погоды. Соблюдайте ограничения жидкости, если их назначил врач.

Голод и обезвоживание способны вызвать головную боль независимо от космической погоды. Соблюдайте ограничения жидкости, если их назначил врач. Откажитесь от алкоголя и не увеличивайте количество кофе. Попытка взбодриться несколькими дополнительными чашками или энергетиками может ухудшить сон и спровоцировать приступ у людей с мигренью.

Попытка взбодриться несколькими дополнительными чашками или энергетиками может ухудшить сон и спровоцировать приступ у людей с мигренью. Проверьте запас назначенных лекарств. При гипертонии продолжайте лечение по обычной схеме. Прогноз бури не повод самостоятельно увеличивать дозировку, отменять препарат или добавлять БАДы.

Во время геошторма Ориентируйтесь на самочувствие. При головной боли сделайте перерыв в работе, отложите экран и постарайтесь расслабиться. Если началась привычная мигрень, может помочь отдых в тихой затемнённой комнате.

При головной боли сделайте перерыв в работе, отложите экран и постарайтесь расслабиться. Если началась привычная мигрень, может помочь отдых в тихой затемнённой комнате. Используйте согласованный с врачом план помощи. При знакомом приступе мигрени действуйте по назначенной схеме. Не принимайте обезболивающие заранее исключительно из-за красного графика и не превышайте рекомендованные дозы.

При знакомом приступе мигрени действуйте по назначенной схеме. Не принимайте обезболивающие заранее исключительно из-за красного графика и не превышайте рекомендованные дозы. Записывайте повторяющиеся симптомы. Отмечайте время появления боли, её длительность, сон, питание и принятые лекарства. Если приступы повторяются, усиливаются или меняют характер, обратитесь к врачу: дневник поможет разобраться в причинах.

Когда нельзя ждать окончания бури: внезапная необычайно сильная головная боль, перекос лица, слабость или онемение одной стороны тела, нарушение речи либо внезапная потеря зрения требуют немедленного вызова скорой помощи по номеру 112 или 103. Такие симптомы нельзя списывать на Солнце.

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Авторы Карина Морозова