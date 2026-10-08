Магнитные бури сегодня, 8 октября 2026 года: Kp сейчас и прогноз по часам Оглавление Есть ли магнитная буря сегодня, 8 октября Магнитные бури сегодня по часам: прогноз Kp на 8 октября Какой Kp сейчас и когда начинается магнитная буря Будет ли магнитная буря завтра, 9 октября 2026 года Почему прогноз магнитных бурь меняется Магнитные бури в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Может ли сегодня болеть голова из-за магнитной бури Частые вопросы Есть ли магнитная буря сегодня, 8 октября 2026 года: Kp по часам, текущая геомагнитная обстановка и прогноз на завтра, 9 октября. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Магнитной бури сегодня, 8 октября 2026 года, не ожидается. Геомагнитная обстановка остаётся спокойной: в течение суток индекс Kp держится преимущественно около 1–2 баллов, а вероятность полноценной магнитной бури оценивается всего в 3%. Однако затишье будет коротким: уже утром 9 октября к Земле должно прийти облако солнечной плазмы, способное вызвать бурю вплоть до уровня G2.

Есть ли магнитная буря сегодня, 8 октября

Нет. На 8 октября магнитной бури не прогнозируется.

По оперативным данным, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Вероятность сохранения спокойной обстановки составляет около 87%, вероятность геомагнитных возмущений — 10%, а вероятность магнитной бури — около 3%.

Доступные утром 8 октября наблюдения также показывали Kp около единицы. Это существенно ниже уровня настоящей магнитной бури.

Магнитные бури сегодня по часам: прогноз Kp на 8 октября

Оперативный прогноз на 8 октября выглядит так:

Инфографика © Life.ru

Таким образом, даже на вечер сегодня не ожидается выхода геомагнитной активности на уровень магнитной бури. Максимальные значения остаются значительно ниже Kp 5.

Какой Kp сейчас и когда начинается магнитная буря

Kp — планетарный индекс геомагнитной активности. Он рассчитывается для трёхчасовых интервалов и показывает степень возмущения магнитного поля Земли.

Упрощённо шкалу можно читать так:

Kp 0–3 — спокойная магнитосфера;

Kp 4 — заметные геомагнитные возмущения;

Kp 5 — слабая магнитная буря уровня G1;

Kp 6 — умеренная буря G2;

Kp 7 — сильная G3;

Kp 8 — очень сильная G4;

Kp 9 — экстремальная G5.

Сегодня значения находятся далеко от буревого порога.

Будет ли магнитная буря завтра, 9 октября 2026 года

А вот 9 октября ситуация резко изменится.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ сообщает, что облако плазмы, выброшенное Солнцем 6 октября, должно добраться до Земли утром в пятницу, 9 октября. По расчётам учёных, после его прихода могут начаться магнитные бури продолжительностью примерно 10–12 часов. Их максимальная сила пока оценивается не выше G2 — умеренной магнитной бури.

Оперативные сервисы также показывают существенный рост геомагнитной активности 9 октября: один из текущих расчётов даёт максимум примерно Kp 5,7. Поскольку облако плазмы ещё не достигло Земли, время начала и максимальная сила бури могут уточняться.

Поэтому прогноз на 9 октября стоит проверить ещё раз утром.

Почему прогноз магнитных бурь меняется

Магнитные бури невозможно надёжно расписать на месяц вперёд с точностью до часов. Долгосрочный календарь показывает общий сценарий, но реальная ситуация меняется после новых солнечных вспышек, корональных выбросов массы и поступления свежих данных о солнечном ветре.

Хороший пример — нынешняя неделя. В первоначальном месячном прогнозе 8 октября ожидался более высокий Kp, а 9 октября выглядел относительно спокойным. После солнечных событий 6 октября краткосрочная модель изменилась: 8-е оказалось тихим, тогда как на 9-е появился прогноз магнитной бури.

Именно поэтому, если нужно узнать, есть ли магнитная буря сегодня, лучше ориентироваться на оперативные данные за последние часы, а не только на календарь на весь месяц.

Магнитные бури в Москве, Санкт-Петербурге и других городах

Kp — планетарный индекс, поэтому магнитная буря не начинается отдельно «в Москве» или «в Санкт-Петербурге». Главное различие для городов — местное время, к которому привязан прогноз.

Для Москвы и Санкт-Петербурга 8 октября действует одно московское время. В других регионах России трёхчасовые интервалы нужно переводить в местный часовой пояс.

Более дальний прогноз на месяц Life.ru собрал в отдельном материале — календаре магнитных бурь на октябрь 2026 года.

Может ли сегодня болеть голова из-за магнитной бури

Сегодня геомагнитная обстановка спокойная, поэтому автоматически объяснять головную боль, слабость, изменение давления или усталость магнитной бурей не стоит.

Если самочувствие ухудшилось, лучше ориентироваться на сами симптомы и обычные медицинские рекомендации, а не только на показатели Kp. Сильную боль в груди, выраженную одышку, нарушение речи, внезапную слабость или онемение нельзя списывать на «магнитную бурю» — такие симптомы требуют срочной медицинской помощи.

Частые вопросы

Есть ли сегодня магнитная буря?

Нет. 8 октября 2026 года магнитосфера остаётся спокойной. Вероятность магнитной бури на сегодняшний день оценивается примерно в 3%.

Какой Kp сегодня?

В течение 8 октября значения находятся преимущественно около Kp 1–1,7, то есть значительно ниже порога магнитной бури.

Во сколько сегодня будет магнитная буря?

По текущему прогнозу, 8 октября магнитной бури не будет ни утром, ни днём, ни вечером.

Когда ожидается ближайшая магнитная буря?

Следующий заметный рост активности ожидается утром 9 октября, когда Земли должно достигнуть облако солнечной плазмы от событий 6 октября.

Какой силы будет магнитная буря 9 октября?

По оценке Лаборатории солнечной астрономии, буря может продолжаться около 10–12 часов и не должна превысить умеренного уровня G2. Прогноз ещё может измениться.

С какого Kp начинается магнитная буря?

Буревой уровень начинается с Kp 5, что соответствует слабой магнитной буре G1.

Почему месячный прогноз отличается от прогноза на сегодня?

Чем ближе дата, тем больше у исследователей оперативной информации о солнечном ветре, вспышках и выбросах плазмы. Поэтому прогноз на ближайшие часы и сутки обычно полезнее месячного календаря для ответа на вопрос «будет ли магнитная буря сегодня».

Авторы Александра Новоселова